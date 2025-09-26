La FAMP presenta en Cañada Rosal (Sevilla) el proyecto piloto 'Salud activa en el espacio público'

La iniciativa se incluye dentro del programa del Laboratorio de los Cuidados

CAÑADA ROSAL (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado en Cañada Rosal (Sevilla) una jornada significativa del Grupo de Trabajo de Envejecimiento Activo, enmarcada en el programa Laboratorio de los Cuidados. El encuentro ha servido para presentar el proyecto piloto 'Salud activa en el espacio público' y compartir aportaciones entre los municipios participantes.

Esta iniciativa está financiada con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, provenientes del programa Next Generation de la Unión Europea, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 con la colaboración de la Junta de Andalucía, informa en una nota de prensa.

La jornada comenzó con una visita de la Secretaria General de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, y de la Directora General de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada, Rocío Barragán, al grupo de personas mayores que está desarrollando las actividades del piloto en la localidad. En este recorrido estuvieron acompañadas por el alcalde de Cañada Rosal, Rodrigo Rodríguez Hans, quien ofreció una cálida bienvenida institucional a la iniciativa.

En su intervención, la Secretaria General de la FAMP puso en valor la labor de los ayuntamientos como administración más cercana y resaltó la importancia de apoyarles en la búsqueda de soluciones innovadoras y eficaces que respondan a los retos complejos del envejecimiento. También señaló que el piloto de Cañada Rosal servirá para generar aprendizajes valiosos que podrán trasladarse a otros municipios andaluces en el ámbito de la longevidad, el bienestar y la calidad de vida.

Por su parte, el alcalde expresó el orgullo del municipio por acoger esta experiencia y destacó el compromiso de la localidad con el impulso de iniciativas que favorecen la salud y la participación activa de las personas mayores. Asimismo, valoró el potencial del proyecto como ejemplo de buenas prácticas que podría convertirse en referente para otros territorios.

Igualmente, la directora general de Personas Mayores, Participación Activa y Soledad no Deseada, ha destacado que esta iniciativa de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias cuenta con el apoyo de la Junta. El Laboratorio de los cuidados es un espacio de trabajo colaborativo que busca reforzar el papel de los municipios andaluces en la construcción de políticas públicas más humanas e innovadoras en el ámbito de los cuidados.

El programa 'Salud activa en el espacio público' se desarrolla desde el 15 de septiembre y tendrá una duración de 12 semanas, con la participación de hasta 150 personas mayores de 60 años. Incluye actividades al aire libre en parques, caminatas saludables, sesiones de relajación y estiramientos, pruebas de condición física al inicio y al final del programa, además de un plan de seguimiento personalizado a través de una aplicación móvil.

Con esta experiencia, la FAMP busca impulsar nuevas respuestas en el ámbito del envejecimiento activo, vinculadas al reto de la longevidad, la lucha contra la soledad no deseada y la incorporación de la innovación tecnológica en los cuidados.