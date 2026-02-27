La FAMP presenta la Comunidad Práctica sobre Contratos de Humedal para "fortalecer y facilitar la gobernanza local"

Detalle de los humedales del Paraje Natural y Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel en Punta Umbría, en imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Dirección General de Espacios Naturales han presentado los resultados del proyecto 'We Go Coop', a propósito de la gobernanza colaborativa de humedales mediterráneos, donde han destacado la creación de la Comunidad Práctica sobre Contratos de Humedal, para fortalecer la implementación del Contrato de Humedales como una herramienta colaborativa y multinivel, que "facilita la buena gobernanza local".

Así, la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Yolanda Sáez, ha mantenido este jueves una reunión de trabajo con el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo, en la que se han presentado y analizado los resultados del proyecto 'We Go Coop', que capitaliza conocimientos y experiencias acumulados en proyectos previos sobre gestión de humedales, según ha señalado la Federación en una nota de prensa.

El objetivo de este proyecto, financiado por el Programa Interreg Euromed, es facilitar la transferencia de la metodología del Contrato de Humedal a nuevos contextos y territorios.

La FAMP, "que acumula una experiencia de varios años trabajando en la aplicación de la gobernanza a la gestión de humedales", siempre a través de financiación europea, se unió al proyecto 'We Go Coop' "hace algo más de dos años, para continuar con su compromiso de articular procesos participativos y multinivel que permitan integrar la protección ambiental con las necesidades sociales y económicas de los municipios".

De esta manera, durante los años de trabajo con la gobernanza de humedales, los proyectos en los que ha participado la FAMP han intentado dar a conocer la herramienta del Contrato de Humedal, un "instrumento innovador de gobernanza", que adopta la forma de acuerdos voluntarios entre autoridades, comunidades, ONGs y otros actores a nivel local.

Estos "contratos" fomentan la gestión participativa, cooperativa y sostenible de los humedales, combinando la protección ambiental con el desarrollo socioeconómico.

"En España no son muy conocidos, pero en otros países de Europa, como Francia o Italia, gozan de un reconocimiento jurídico que los convierte en herramientas de gobernanza ampliamente utilizadas", tal y como ha señalado el comunicado.

Tras más de 30 meses de trabajo conjunto entre las distintas organizaciones que componen el consorcio y sus redes de expertos, uno de los resultados de 'We Go Coop' es la Comunidad de Práctica sobre Contratos de Humedal.

Esta herramienta se concibe como un espacio de intercambio de conocimiento, recursos y buenas prácticas para apoyar los procesos de gobernanza que pueden ayudar a la gestión sostenible de los humedales, según ha subrayado la FAMP.

Además, la Comunidad de Práctica sobre Contratos de Humedal nace como una red informal, sin personalidad jurídica, basada en la participación voluntaria y sin obligaciones financieras, con el objetivo de fortalecer la implementación del Contrato de Humedales como una herramienta colaborativa y multinivel, que "facilita la buena gobernanza local".

La adhesión a esta CoP se materializa a través de la firma de un Manifiesto de Adhesión.

Así, durante la reunión se ha presentado esta Comunidad de Práctica, al que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ya se ha adherido.

Con esta adhesión, la Consejería reconoce la legitimidad de este instrumento que promueve la gobernanza y la participación de los actores locales en la gestión de sus humedales "desde una visión compartida del territorio".

En Andalucía, la gestión de los humedales es competencia de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, con el apoyo del Comité Andaluz de Humedales.

A pesar de que entre las competencias de La Junta está la protección y conservación de estas zonas húmedas, los ayuntamientos que tienen humedales en sus términos municipales se enfrentan a muchos desafíos para lograr el equilibrio entre la protección medioambiental y paisajística de estos espacios naturales y el desarrollo económico de sus áreas de influencia.

Yolanda Sáez ha aprovechado para ofrecer el apoyo de la Federación de Municipios que representa a la práctica totalidad de los gobiernos locales andaluces, en la redacción del nuevo Plan Andaluz de Humedales 2030, "desde el convencimiento de que la FAMP tiene un rol importante en la coordinación de todos los ayuntamientos que tienen en sus términos municipales una zona húmeda, especialmente aquellos que tienen humedales con menos figuras de protección. Para ellos especialmente está pensada esta Comunidad de Práctica", ha apuntado.