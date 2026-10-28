La FAMP secunda la convocatoria de un minuto de silencio ante ayuntamientos y diputaciones por el accidente de trenes

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha secundado la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de convocar un minuto de silencio este miércoles, 28 de octubre, por las víctimas del accidente ferroviario que se ha registrado en la provincia de Toledo.

El minuto de silencio se ha convocado a las 20,00 horas de este miércoles a las puertas de los ayuntamientos y diputaciones, según ha informado la FAMP en un comunicado.

Además, la federación andaluza ha querido trasladar "su más sentido pésame a las familias" de las personas fallecidas, su "deseo de pronta recuperación a los heridos", y agradecer "la labor de los servicios de emergencia y cuerpos de seguridad que están trabajando en la zona".

El accidente se ha producido entre un tren Iryo y un AVE de la línea Madrid-Sevilla a la altura de la localidad toledana de Urda, y ha provocado la muerte de al menos 30 personas, según cifras provisionales.