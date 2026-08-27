La FAMP se suma a la propuesta de concentraciones en ayuntamientos el 2 de septiembre en apoyo a Ceuta

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, en una entrevista concedida a Europa Press. (Foto de archivo). - GUILLERMO MORALES/EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha anunciado este jueves que se suma a la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de convocar concentraciones en los consistorios el próximo día 2 de septiembre a las 20,00 horas, en apoyo a Ceuta y aprovechando la festividad de la Ciudad Autónoma que se celebra ese día.

De esta manera, desde la FAMP invitan "a todos los municipios andaluces a salir a las puertas de los ayuntamientos como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta tras la difícil situación que atraviesa la ciudad, a raíz de la grave crisis migratoria ocurrida en el mes de julio".

En nombre del municipalismo andaluz, la federación que preside el alcalde de Córdoba, José María Bellido, también ha querido trasladar mediante un comunicado "un mensaje de apoyo a los ceutíes, con el deseo de que la ciudad vuelva a la normalidad cuanto antes".