Innovapilas celebra su XI edición con el impulso a la innovación local y la transformación digital en Andalucía

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos y el alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega en la foto de familia durante la inauguración de Innova 26. A 25 de febrero de 2026 en Pilas, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Pilas acoge la XI Edición de InnovaPilas 2026, consolidado ya como uno de los principales espacios de encuentro en Andalucía para el debate y la promoción de la innovación pública, el emprendimiento y la transformación digital desde el ámbito local.

Según ha informado Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) en una nota, la inauguración del encuentro este miércoles ha contado con la presencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos; el alcalde de Pilas, José Leocadio Ortega; y de la secretaria general de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP),Yolanda Sáez, quien ha respaldado con su asistencia el compromiso del municipalismo andaluz con la innovación y la cooperación institucional.

En el contexto de la jornada, la FAMP ha celebrado el InfoDay OD4GROWTH, una sesión dirigida a responsables políticos y personal técnico de los Puntos Vuela de Andalucía para presentar las claves de la convocatoria mODiLABS, en el marco de la acción piloto del proyecto europeo*OD4GROWTH. El proyecto, financiado por el programa Interreg Europe, se inició en marzo de 2023 y tiene una duración de 50 meses.

El objetivo es incrementar el conocimiento y las competencias en torno a los datos abiertos, fomentar servicios públicos y privados más innovadores en sectores estratégicos como la salud, la movilidad o el medio ambiente, y promover la publicación de datos de mayor calidad por parte de las autoridades.

Para el desarrollo de esta iniciativa, la FAMP cuenta con la cooperación del Consorcio Puntos Vuela de Andalucía, integrante del mapa de stakeholders del proyecto. Desde septiembre de 2025, la FAMP refuerza su participación en OD4GROWTH gracias a la aprobación de una acción piloto que permitirá transferir a Andalucía la buena práctica "Innovation Lab e Palestre Digitali", desarrollada en la Región del Véneto.

En Andalucía, esta transferencia se concretará en el diseño del modelo de los Laboratorios Municipales de Datos Abiertos para la Innovación (mODiLABS), concebidos como espacios de experimentación y co-creación entre administraciones, empresas, universidad y ciudadanía.

Su finalidad es utilizar los datos abiertos para diseñar soluciones innovadoras a retos locales, alineadas con la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad de Andalucía (S4). Para ello, la FAMP cuenta con un mapa de actores clave en el que participan las ocho Diputaciones Provinciales andaluzas, los ayuntamientos de Málaga, Montilla y Sevilla, así como la Agencia Digital de Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y el Consorcio Puntos Vuela.

Además, la convocatoria presentada tiene como objetivo apoyar a los Puntos Vuela de Andalucía interesados en adaptar su actividad habitual al uso y aprovechamiento de los datos abiertos, promoviendo su aplicación práctica en el territorio y en coherencia con la S4 Andalucía.

Por tanto, no se trata de diseñar nuevos proyectos, sino de orientar actividades ya existentes hacia el trabajo con datos abiertos, contando con el acompañamiento técnico, recursos formativos y un MOOC específico del programa piloto.

Los Puntos Vuela seleccionados, que se darán a conocer a comienzos de abril de 2026, deberán desarrollar al menos tres actuaciones: Un evento de sensibilización sobre datos abiertos y su vinculación con la S4 Andalucía, acciones formativas, utilizando recursos disponibles como el MOOC y la Plataforma de Datos Abiertos de Andalucía y un evento práctico de co-creación, para aplicar datos abiertos en el diseño o exploración de nuevos servicios, productos o soluciones con impacto local.

Asimismo, el objetivo final es integrar de manera estructural el enfoque de datos abiertos en la actividad habitual de los Puntos Vuela, "evidenciando su utilidad económica, social y territorial".

PLAZOS Y DOCUMENTACIÓN

Toda la documentación estará disponible a partir del 27 de febrero, fecha en la que se abre el plazo de presentación de candidaturas hasta las 12,00 horas del 27 de marzo de 2026.

Con esta iniciativa, presentada en el marco de la XI edición de InnovaPilas, la FAMP refuerza su apuesta por la innovación municipal, la cooperación europea y el impulso de un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, los datos y la colaboración entre actores públicos y privados.