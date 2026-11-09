El Laboratorio de Innovación FAMP por la Economía de los Cuidados premiado por la Fundación Pilares

II Congreso del Laboratorio de los Cuidados de la Federación Andaluz de Municipios y Provincias (FAMP). - FAMP

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha recibido el premio de Actuaciones ambientales, diseño arquitectónico, productos de apoyo y TIC Buena Práctica, de la Fundación Pilares al proyecto 'Laboratorio de Innovación FAMP por la Economía de los Cuidados'.

Según ha indicado la entidad en una nota, la Fundación ha reconocido la labor que desempeña este iniciativa, puesta en marcha en 2022, como un foro de encuentro para impulsar políticas innovadoras que puedan abordar los retos asociados al ámbito de "los cuidados" desde el ámbito local.

El director general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Francisco Díaz Latorre, ha sido el encargado de recoger el galardón en Madrid en nombre de la FAMP.

El galardón ha destacado "su capacidad para visibilizar y poner en valor el papel de las personas cuidadoras, generando sensibilización social y promoviendo una cultura de reconocimiento social de los cuidados. Nexo de interconexión y aglutinador del ecosistema de la Economía del Cuidado (Administraciones Públicas, representantes de la Economía Social, Pymes, Agentes Sociales, etc.), tiene como objetivo encontrar soluciones innovadoras conjuntas en este ámbito".

La FAMP ha celebrado el II Congreso del Laboratorio de los Cuidados donde se ha presentado la nueva campaña del Laboratorio de Innovación por la Economía de los Cuidados, "Protege lo que nos une", que tiene como objetivo dar visibilidad y sensibilizar sobre la importancia de los cuidados en nuestra sociedad, como "pilar de nuestra convivencia. Cuidar y acompañar no es simplemente prestar un servicio o dar atención individual, sino de tejer una red invisible que va desde las instituciones, a las familias, la comunidad y las personas cuidadoras".

La campaña tiene como objetivo "dar visibilidad a una realidad presente en el día a día de los entes locales, de manera que seamos una sociedad cada vez más empática".