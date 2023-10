Moreno insta a "no demorar más" el debate de la financiación y pide "no dar pasos atrás" en energías renovables

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha instado este sábado en Sevilla a "no demorar más" el debate ""desde el respeto" de la financiación local y autonómica por parte del Estado y ha animado a los ayuntamientos andaluces a "no dar pasos atrás" en la apuesta realizada por el Gobierno andaluz en materia de energías renovables. Una apuesta que, a su juicio, ha "reindustrializado" a Andalucía en los últimos cinco años. En materia de financiación local, Moreno ha sostenido que el municipalismo no cuenta con una financiacion "adecuada para atender las necesidades" de los ciudadanos.

En su intervención para clausurar la XI Asamblea General de la Federación Andaluza de Municipios de Provincias (FAMP), en la que se ha producido el relevo en la Presidencia de este organismo, desde este sábado ejercida por el 'popular' José María Bellido, alcalde de Córdoba, Moreno ha adelantado que en los presupuestos andaluces para 2024 el Ejecutivo regional incrementará la partida del Plan de Cooperación Municipal hasta situarla en 2.113 millones de euros (68 millones de euros más que en el actual presupuesto vigente). En cuanto a la Patrica, la Junta destinará 530 millones, diez más que en 2023.

"Nos queda mucho por hacer al Gobierno regional y al Estado", ha reconocido Moreno, no sin antes subrayar las "mejoras introducidas" por su Gobierno para "aliviar" a los municipios. En relación con la renovación de la FAMP, "sin bronca, desde el acuerdo entre diferentes fuerzas políticas", como consecuencia de los resultados arrojados en las municipales del pasado 28 de mayo --en las que el Partido Popular se impuso al PSOE y logró gobernar en las ocho capitales andaluzas--, el presidente andaluz ha enfatizado la necesidad de practicar un "municipalismo de nuevo cuño, valiente y de diálogo" para ayudar a que Andalucía "avance".

Juanma Moreno, que ha remarcado el hecho que los ayuntamientos son "parte esencial del Estado", ha ofrecido a la FAMP "máxima lealtad" para la "búsqueda de soluciones" con las que conseguir un "papel más trascendente que el que tiene ahora" el poder local. Para ello, ha prometido "reforzar los canales de comunicación para estar pegados lo máximo posible a la realidad del día a día" de los municipios, un "enorme banco de pruebas para la política" al ser la "primera puerta" a la que llaman los ciudadanos.

Además de los retos de futuro vinculados a la "revolución digital", la ciberseguridad y la gestión administrativa --donde ha anunciado la unificación de 600 trámites--, el presidente de la Junta se ha detenido en la apuesta de Andalucía por las energías renovables, una "oportunidad excepcional para ser soberanos" desde el punto de vista energético. Ha recordado, de hecho, que Andalucía tiene encima de la mesa "decenas de miles de millones en inversiones" en este campo por lo que ha pedido a los municipios "no cerrarnos al futuro".

"Sé que puede haber cautelas, pero no demos pasos atrás", ha remarcado. En ese sentido, ha puesto como ejemplo al municipio sevillano de Carmona, con 60 plantas en marcha --en distintos puntos de tramitación-- que suponen para las arcas municipales 120 millones de euros en licencias e impuestos y seis millones sólo en concepto de Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) al año. "Carmona es un municipio histórico y esto es compatible con el desarrollo energético", ha defendido Moreno, que ha apostillado: "Os animo a que no se den pasos atrás".

En cuanto al reto demográfico, ha apuntado a una "estrategia conjunta" con la FAMP para "ofrecer propuestas realistas", especialmente, a municipios con menos de 20.000 habitantes, que ya han recibido en 2022 ayudas para combatir la pérdida de habitantes. Al término de su discurso, ha recordado a los ayuntamientos que son "claves" para lograr el "objetivo posible" de que Andalucía sea "líder". Tras agradecer a Fernando Rodríguez Villalobos su "trabajo toda la vida en lo local", ha deseado "la mejor de las suertes" a Bellido, del que ha destacado su capacidad de practicar el "diálogo y consenso hasta la extenuación". "La FAMP está en buenas manos", ha sentenciado.