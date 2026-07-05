El presidente de la FAMP felicita a Juanma Moreno tras su toma de posesión

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, ha asistido junto a otros alcaldes andaluces a la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. - FAMP

SEVILLA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), José María Bellido, ha felicitado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras su toma de posesión por tercera legislatura consecutiva. Bellido ha estado presente en los jardines del Palacio de San Telmo, donde ha tenido lugar el acto oficial.

En representación del municipalismo andaluz, la FAMP afronta "esta nueva etapa con voluntad de diálogo, lealtad institucional y plena colaboración", ha destacado José María Bellido, quien ha tendido la mano al presidente andaluz "para seguir trabajando de forma conjunta y con los mismos valores y entendimiento para el mejor beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento de las entidades locales andaluzas", según ha concretado la federación en una nota.

Desde el municipalismo andaluz, ha añadido el presidente de la FAMP, "reiteramos nuestro compromiso a impulsar una agenda compartida y una interlocución permanente, como hasta ahora, que permita dar respuesta a los retos de nuestros municipios y provincias, reforzando la cooperación entre administraciones como la mejor garantía para ofrecer servicios públicos de calidad y generar más oportunidades de futuro para Andalucía".