El presidente de la FEMP pide una reforma de la financiación local "en paralelo" a la autonómica que "blinde" el sistema

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP-A), ha pedido este miércoles una "reforma urgente" del sistema de financiación local que "tiene que ser ahora y en paralelo a la financiación autonómica", y que sirva para "blindar" el sistema.

José María Bellido ha trasladado este mensaje durante su intervención en un desayuno informativo organizado en Sevilla por Nueva Economía Fórum, según ha informado la FAMP en una nota en la que se subraya que dicha reforma del sistema de financiación local es una medida reclamada desde la federación andaluza y la española de municipios y provincias (FEMP).

Para el presidente de la FAMP, sería necesario establecer una "cláusula de blindaje" para que la reforma de la financiación autonómica no se haga a costa de las entidades locales, a las que "se debe garantizar" su parte de los ingresos del Estado, según ha defendido.

El presidente de la FAMP ha asegurado que las corporaciones locales son "la administración que menos fondos y recursos financieros tenemos" de las tres que componen el Estado, entre un 12 a un 13% del total. "Muy lejos de aquel 33% para cada administración que ya se reclamaba en los inicios de nuestra democracia", ha advertido.

De igual manera, ha abundado que "las corporaciones locales, sin un mapa claro de competencias, asumimos muchas que son impropias y, además, con escasos recursos; aunque la buena gestión nos ha permitido tener un superávit de más de 7.000 millones de euros sólo en el año 2024, siendo la única administración que lo consigue, desde 2012", según ha puesto de relieve.

GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS Y "COGOBERNANZA"

Bellido también se ha referido a la "excelente gestión que las entidades locales" están realizando con los fondos 'Next Generation', y al respecto ha apuntado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) señala que el grado de ejecución de estos fondos europeos se sitúan entre el 53 al 57%, frente al 38% ejecutado por las autonomías. "Una cifra que refleja que los ayuntamientos somos eficientes y eficaces gestionado", ha destacado.

De igual modo, Bellido ha valorado "muy positivamente la coogobernanza" que ha permitido la "integración inmediata" de todos los medios humanos y materiales proporcionados por las administraciones públicas --Junta de Andalucía, Gobierno de España y entidades locales-- en una situación de emergencia que, en su balance, ha resultado un éxito gracias a la cooperación, lealtad institucional y a los ciudadanos que han entendido las medidas que se adoptaron durante el tren de borrascas que afectaron gravemente a numerosos municipios andaluces".

En este sentido, ha resaltado que "ahora toca reconstruir" los sectores productivos más importantes de la economía, y "todos debemos aportar recursos para la reconstrucción de estas áreas clave de Andalucía", ha añadido.

El presidente de la FAMP ha destacado la aportación de los ayuntamientos con sus servicios municipales de mantenimiento, bomberos, Policía Local, Protección Civil, técnicos y expertos que "han proporcionado músculo sobre el terreno", y ha agregado que este "trabajo conjunto" con el resto de las administraciones públicas, bajo la dirección de Emergencias de Andalucía, ha demostrado que, "arrimando el hombro e integrando a todos, hemos podido salvar situaciones muy difíciles". "Ha sido un gran ejemplo de la sociedad andaluza, un éxito de todos", ha celebrado para concluir.