Reivindican el papel del municipalismo como motor de emprendimiento y agente clave en la modernización industrial

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, junto al presidente de la Diputación de Granada y presidente de la Comisión de Diputaciones de la FAMP, Francisco Rodríguez, y el viceconsejero de Industria de la Junta, Cristóbal Sánchez. - FAMP

GRANADA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado este jueves en Granada una jornada de trabajo enfocada en impulsar el emprendimiento, la innovación y la modernización de los espacios productivos a través del municipalismo.

Con el título 'Emprendimiento en el ámbito local y modernización de espacios productivos', y celebrado en la Diputación de Granada, el encuentro ha reunido a responsables públicos y personal técnico de las administraciones locales para abordar los grandes retos y oportunidades vinculados al desarrollo económico local y la transformación de las zonas industriales andaluzas y hacerlo desde un enfoque eminentemente práctico.

La secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez Cuevas, ha inaugurado la jornada junto al presidente de la Diputación de Granada y presidente de la Comisión de Diputaciones de la FAMP, Francisco Rodríguez, y el viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez.

En palabras de Sáez, "el emprendimiento en el ámbito local es clave para construir comunidades más fuertes, resilientes e innovadoras". Los gobiernos locales desempeñan, por tanto, "un papel esencial como facilitadores y promotores del desarrollo económico de sus territorios".

Durante su intervención ha puesto en valor "la cooperación institucional con la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, basada en una estrategia compartida de fortalecimiento del desarrollo económico local".

Entre las iniciativas más destacadas, ha añadido, "están el protocolo de colaboración impulsado para el desarrollo de la Red de Ciudades Industriales de Andalucía, orientada a fomentar la modernización de los espacios productivos y la atracción de inversiones industriales en los municipios andaluces".

Asimismo, ha destacado el reciente convenio para la puesta en marcha de la Red de Municipios Mineros de Andalucía, "una iniciativa destinada a reforzar el impacto positivo de la actividad minera en el territorio, favoreciendo el empleo, la coordinación institucional y el fortalecimiento del tejido económico local".

"Ambos acuerdos reflejan una línea de trabajo compartida entre la Junta de Andalucía y la FAMP basada en el municipalismo, la cooperación institucional y el compromiso con el desarrollo económico de nuestros territorios", ha detallado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha felicitado a la FAMP por organizar esta jornada en la institución provincial y ha señalado que "el municipalismo del siglo XXI no puede limitarse a la gestión de los servicios básicos. Debe ser un municipalismo proactivo, que actúe como un verdadero motor económico y que crea en el talento que habita en nuestros pueblos, sobre todo en los más pequeños".

Rodríguez ha indicado que "innovar desde lo local es la herramienta más potente que tenemos para fijar la población al territorio, combatir la despoblación y ofrecer un horizonte de futuro ilusionante a nuestros jóvenes" y ha remarcado el trabajo de la Diputación de Granada, que ha logrado "ser la que mayor dotación económica reciba de España en lo que a financiación Feder se refiere para desarrollar los planes de Actuación Integrados (PAIs)".

El viceconsejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, ha apuntado igualmente que el "aterrizaje territorial de estas políticas se realiza con la colaboración fundamental de la FAMP. Nos ha permitido que la política industrial conecte con las políticas municipales".

En este sentido, "lo que estamos construyendo entre todos se refleja en esa red de municipios industriales", añadió Cristóbal Sánchez, quien concretó que se trata de "estar en el espacio donde la industria se desarrolla", teniendo en cuenta que Andalucía cuenta con más de 2.000 espacios productivos, que suponen el 40% del total de España.

"La relevancia de estas políticas no es sólo en la Comunidad Autónoma sino en todo el ámbito del país, y hay mucho margen de mejora", ha dicho el representante de la Junta de Andalucía.

Ha explicado además que desde la administración autonómica "estamos implementando planes específicos por sectores concretos, con el fin de entender mejor lo que se necesita en cada ámbito sobre todo a nivel práctico para que estas políticas hagan de palanca".

MODELO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE

La jornada ha servido para analizar cómo las administraciones locales pueden contribuir al diseño de políticas públicas que ayuden a los emprendedores a superar desafíos vinculados a la financiación, la innovación, la digitalización o el acceso a oportunidades, al tiempo que se impulsa un modelo de crecimiento sostenible y conectado con las necesidades reales de la ciudadanía.

En este contexto, el municipalismo es una herramienta imprescindible para afrontar los retos de la transición digital, energética y medioambiental que afectan a los espacios productivos andaluces, defendiendo la necesidad de modernizar infraestructuras industriales, reforzar la conectividad, atraer inversiones y talento y favorecer una mayor integración de las zonas industriales en el tejido urbano y social.

Durante la jornada se han celebrado distintas mesas redondas centradas en las claves normativas y recursos públicos para el desarrollo industrial, el emprendimiento y la innovación tecnológica desde el ámbito local, así como en los retos y oportunidades de los espacios productivos andaluces y las buenas prácticas en su planificación, gestión y modernización de las zonas industriales.