AFA impulsa la 'Tertulia del Tercer Sector' desde Sevilla como espacio de encuentro entre fundaciones

El presidente de AFA y de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, conversa con la periodista Amalia Bulnes, en la primera edición de la 'Tertulia del Tercer Sector'. - CAJASOL

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Tertulia del Tercer Sector, una iniciativa impulsada por Asociaciones y Fundaciones Andaluzas (AFA) con el objetivo de crear un foro de encuentro permanente entre fundaciones de distintos ámbitos, celebró este martes su primera edición. Se trata de un foro donde compartir experiencias, generar alianzas y construir soluciones conjuntas.

El acto fue presentado por Juan Luis Muñoz Escassi, director de AFA, quien destacó que esta tertulia "nace con la vocación de ser un espacio ágil, dinámico y participativo donde todas las fundaciones se sientan representadas. Un lugar donde escucharnos y enriquecernos mutuamente, porque las relaciones personales marcan la diferencia", informa Cajasol en una nota de prensa.

Desde la Consejería de Justicia, el consejero José Antonio Nieto Ballesteros envió un vídeo en el que transmitió el trabajo permanente que se viene realizando desde su departamento con AFA, así como "la necesidad de seguir impulsando este tipo de foros para seguir fortaleciendo el sector fundacional andaluz".

El director general de Autismo Sevilla, Marcos Zamora, fue el primer participante en esta primera edición de la tertulia, centrando su intervención en el valor de la interdependencia y destacando el papel esencial de los vínculos humanos "como motor de transformación e inclusión real".

A continuación, el presidente de la Fundación Cajasol y presidente de AFA, Antonio Pulido, fue entrevistado por la periodista Amalia Bulnes. Durante su intervención, compartió una reflexión poderosa sobre el liderazgo: "Convencer sin necesidad de imponer: eso es liderar".

Pulido hizo hincapié en el papel de la comunicación en el fortalecimiento del sector: "Si no comunicamos lo que hacemos, no somos capaces de atraer. Necesitamos una comunicación más potente para sensibilizar y sumar aliados a nuestra causa". También señaló la importancia de la cooperación entre fundaciones, subrayando la labor de AFA como soporte y guía para aquellas organizaciones más pequeñas que buscan avanzar en su profesionalización.

La jornada concluyó con las palabras de Juan Luis Muñoz, quien apeló a que "cuando nos encontramos, cuando compartimos y cuando nos escuchamos multiplicamos las posibilidades de transformar nuestro entorno". El éxito de acogida de esta primera edición de la Tertulia del Tercer Sector ha evidenciado la apertura y disposición del ecosistema fundacional andaluz a nuevas fórmulas de encuentro y cooperación. Pero, sobre todo, ha confirmado el poder de convocatoria de AFA como entidad referente y motor real de impulso y transformación dentro del Tercer Sector.

Esta iniciativa pionera, nacida en Andalucía, inaugura una nueva etapa en la construcción de redes sólidas, participativas y estratégicas entre fundaciones, abriendo el camino a una mayor profesionalización y cohesión del sector.

La Tertulia del Tercer Sector está previsto que se celebre de forma periódica en ciudades de toda Andalucía como un espacio abierto al debate, la participación y la construcción colectiva, con el objetivo de seguir fortaleciendo el liderazgo social en nuestra Comunidad.