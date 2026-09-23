Ana María Romero Yebra presenta en la Fundación Cajasol en Córdoba su nuevo libro, 'Las lindes del tiempo'

Presentación en la Fundación Cajasol en Córdoba del nuevo libro de Ana María Romero Yebra, 'Las lindes del tiempo'. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha acogido la presentación de 'Las lindes del tiempo', el nuevo libro de poesía de Ana María Romero Yebra, publicado por la editorial Ánfora Nova con la colaboración de la Universidad de Córdoba (UCO) y de la propia Fundación Cajasol.

Según ha informado la Fundación Cajasol en una nota, el acto de presentación, celebrado este martes en el salón de actos de la Fundación Cajasol, reunió a representantes del ámbito cultural, social y universitario y contó con las intervenciones de la editora de Ánfora Nova y abogada, Carmen García Cruz; el director de la editorial, José María Molina Caballero; la directora general de Cultura y de UCOPress de la UCO, Elisa Borsari, y la propia autora, Ana María Romero Yebra.

Durante el acto, Carmen García Cruz puso de relieve la dilatada trayectoria literaria de Romero Yebra y su vinculación con Ánfora Nova, editorial con la que colabora desde hace más de tres décadas, destacando la satisfacción y el honor que representa la publicación de esta nueva obra. De igual manera, subrayó la capacidad de la escritora para compatibilizar durante años su actividad docente y su compromiso cultural con una extensa trayectoria como poeta, narradora y articulista.

La editora recordó también la trayectoria de Ánfora Nova, que cuenta con 37 años de actividad ininterrumpida, durante los cuales ha editado más de 200 obras y monográficos en los que han colaborado más de 500 escritores procedentes de alrededor de 50 países, entre ellos autores galardonados con los premios Nobel y Cervantes.

Por su parte, José María Molina Caballero realizó durante su intervención un recorrido por los principales contenidos de 'Las lindes del tiempo', un poemario que reflexiona sobre el paso de los años, el amor, los recuerdos, la vida cotidiana y la muerte. El propio título de la obra hace referencia a las fronteras que establece el tiempo en la existencia humana, en cuanto a la juventud y la vejez, el pasado y el presente, la presencia y la ausencia y, finalmente, la vida y la muerte.

Igualmente, el director de Ánfora Nova profundizó en el contenido del libro, poniendo de relieve un conjunto de consideraciones literarias, como "su tenaz estructuración en tres partes muy bien definidas y complementarias ('Antología doméstica', 'Inventario íntimo' y 'Las huellas transparentes'), así como la capacidad de la autora para transformar las experiencias sencillas en materia poética. El amor, la familia, la naturaleza, los recuerdos y los objetos cotidianos adquieren en el poemario una dimensión universal".

Destacó, igualmente, que "el lenguaje cercano y emotivo y la presencia de imágenes relacionadas con los sentidos, la naturaleza y la vida doméstica contribuyen a construir una lectura íntima de la existencia".

En el acto y por su lado, Elisa Borsari puso de manifiesto la colaboración cultural que mantienen desde hace siete años la Universidad de Córdoba y Ánfora Nova, en el marco del convenio existente entre ambas instituciones. La UCO ha respaldado durante este periodo distintas iniciativas editoriales y culturales de Ánfora Nova, dentro de su compromiso con proyectos que contribuyen al desarrollo social y cultural, y recordó el importante papel del sector editorial en el fomento de la cultura.

Junto a ello, la directora general de Cultura y de UCOPress expresó su satisfacción por la colaboración de la Universidad de Córdoba en una serie de publicaciones emblemáticas, entre las que figuran obras inéditas de autores como Juan Ramón Jiménez, Federico Mayor Zaragoza, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, Fernando Arrabal o Sergio Ramírez, así como distintos monográficos dedicados a figuras y proyectos relacionados con la literatura y el humanismo, que incluyen relevantes autores nacionales e internacionales.

Al final del acto, Ana María Romero Yebra llevó a cabo una lectura comentada de una selección de poemas de Las lindes del tiempo, permitiendo al público acercarse directamente a algunos de los textos que conforman el volumen, que plantea, según su autora, "una mirada personal, una reflexión sobre el tiempo y sus efectos en la vida humana, pero desde una perspectiva centrada en la valoración de la vida y de sus pequeños instantes cotidianos".

TRAYECTORIA DE LA AUTORA

La presentación sirvió también para recordar la trayectoria de Ana María Romero Yebra, nacida en Madrid y residente desde hace años en San José (Almería). La escritora es autora de más de 80 libros de literatura infantil y juvenil, entre poesía, novela y cuento, publicados por destacadas editoriales españolas y extranjeras. Además, ha colaborado con periódicos y revistas nacionales e internacionales y ha desarrollado una amplia labor relacionada con el fomento de la lectura y la difusión de la poesía y la literatura.

Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios, homenajes y distinciones, entre ellos el Premio Diputación Provincial de Guadalajara, el Premio Ayuntamiento de Almería, el Premio Tomás Navarro, el Premio de Poesía Infantil de Aguadulce y otros galardones obtenidos a lo largo de su carrera literaria.