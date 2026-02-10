Antonio Pulido recibe el Premio Tribuna de Honor por su "compromiso sostenido" con el desarrollo de Andalucía

Archivo - Imagen de archivo del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido. - BANCA CÍVICA/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha sido distinguido con el Premio Tribuna de Honor en el marco de los Premios Tribuna de Andalucía 2026, un galardón que reconoce su dilatada trayectoria profesional y su "compromiso sostenido con el desarrollo cultural, social y económico de la comunidad andaluza".

En concreto, la ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo lunes 23 de febrero, a las 19,00 horas, en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, situada en la Plaza de San Francisco. El acto está organizado por Tribuna de Andalucía, plataforma impulsada por Tribuna Forum, del Grupo de Comunicación Tribuna, que cada año distingue a personalidades e instituciones "cuya labor resulta determinante para el progreso de Andalucía", según ha emitido la fundación en una nota.

De esta forma, el Premio Tribuna de Honor constituye la "máxima distinción" de estos galardones y se otorga a figuras cuya contribución "trasciende el ámbito estrictamente profesional para convertirse en un referente cívico".

En el caso de Antonio Pulido, el jurado ha valorado su "papel decisivo" al frente de la Fundación Cajasol, entidad que bajo su presidencia se ha consolidado "como uno de los principales motores de la vida cultural y del tejido asociativo andaluz", con una programación que abarca desde la acción social y la promoción del patrimonio histórico hasta el fomento del emprendimiento y el apoyo al deporte base.

A lo largo de su trayectoria, Pulido ha impulsado iniciativas que han transformado las sedes de la Fundación Cajasol en Sevilla, Cádiz, Córdoba, Huelva y Jerez de la Frontera (Cádiz) en espacios de encuentro, debate y creación, abiertos a la ciudadanía y "vertebradores de la vida comunitaria en cada una de estas ciudades".

En esta línea, la fundación ha precisado que su visión ha permitido estrechar lazos con instituciones de ámbito nacional e internacional, "ampliando la proyección de la cultura andaluza más allá de las fronteras" de la comunidad autónoma.

De este modo, este reconocimiento pone en valor el modelo de una institución que ha hecho de la cultura, la educación y la cohesión social los ejes de su contribución a Andalucía, y que aspira a seguir siendo un espacio útil para la ciudadanía, atento a los grandes desafíos del presente.

Bajo este contexto, las personas interesadas en asistir a la gala pueden confirmar su presencia a través de 'tribunadeandalucia.es/premios2026' o enviando un correo electrónico a la dirección 'confirmaciones@tribunadeandalucia.es'.