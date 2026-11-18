Imagen de recurso de la programación de Cajasol Educa - CAJASOL

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol pone en marcha una nueva edición de Cajasol Educa 2026-2027, un programa educativo dirigido a centros escolares, con una oferta renovada de actividades pensadas para enriquecer la experiencia formativa del alumnado a través de la cultura, la innovación, la ciencia y las artes escénicas.

Consolidado como uno de los proyectos educativos más destacados de la entidad, el programa ofrece propuestas adaptadas a las distintas etapas educativas y diseñadas para complementar el trabajo desarrollado en las aulas. A través de experiencias prácticas y participativas, los estudiantes podrán acercarse a nuevos conocimientos y desarrollar competencias fundamentales para su formación académica y personal, explica Fundación Cajasol en un comunicado.

La programación se desarrollará en los diferentes espacios de la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla y se articula en torno a cinco grandes áreas temáticas: Expresiones Culturales, Comunicación Lingüística, Educación Financiera, Habilidades Sociales y Cajasol Lab (Ciencia y Tecnología). Cada una de ellas reúne actividades orientadas a fomentar la creatividad, la capacidad de análisis, la comunicación, el emprendimiento y el aprendizaje colaborativo.

Entre las propuestas incluidas en esta nueva edición destacan talleres, representaciones teatrales, actividades científicas, experiencias vinculadas al patrimonio y recursos educativos que permiten al alumnado aprender de forma dinámica y participativa. Todo ello con una metodología que apuesta por la experimentación y el descubrimiento como motores del aprendizaje.

Además, Cajasol Educa mantiene su compromiso de ofrecer herramientas útiles para el profesorado, facilitando actividades alineadas con los contenidos curriculares y adaptadas a las necesidades de los centros educativos.

Con esta nueva edición, la Fundación Cajasol reafirma su vocación de acercar la cultura, la educación y el conocimiento a las nuevas generaciones, favoreciendo espacios de encuentro donde el aprendizaje trasciende el aula y se convierte en una experiencia enriquecedora y transformadora.