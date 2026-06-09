Castro del Río impulsa el Centro Cervantino con la colaboración de Fundación Cajasol, Diputación y Ayuntamiento

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el alcalde de Castro del Río, Julio Criado; y el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, durante el acto de compromiso de colaboración. - FUNDACIÓN CAJASOL

CASTRO DEL RÍO (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Castro del Río (Córdoba) ha acogido este martes el acto de compromiso de colaboración entre la Fundación Cajasol, la Diputación de Córdoba y el propio consistorio para desarrollar el futuro Centro Cervantino en El Pósito, ubicado en la planta alta del edificio del mismo nombre.

Al acto han asistido el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el alcalde de Castro del Río, Julio Criado; y el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, según ha detallado la Fundación en una nota.

Por su parte, Pulido ha celebrado el acuerdo alcanzado entre las tres instituciones y ha destacado que el futuro Centro Cervantino de El Pósito "será un gran dinamizador de la vida cultural de Castro del Río y de toda la provincia".

Asimismo, ha destacado la creación de la Academia Cervantina como primer paso para impulsar un proyecto "tangible y de largo recorrido y con vocación de situar al pueblo cordobés en la red de municipios cervantinos de referencia". Además, ha agradecido la cesión del espacio por parte del Ayuntamiento, la inversión de la Diputación para su remodelación y la labor de la Fundación Cajasol en la musealización del enclave.

En esta misma línea, Criado ha resaltado que este nuevo centro aspira a convertirse en "un auténtico faro" para la provincia de Córdoba, capaz de proyectar el legado de Cervantes como "motor de atracción de turismo cultural y de calidad para el municipio".

Por su parte, Fuentes ha calificado la iniciativa como un proyecto de gran importancia para toda la provincia, concebido con "altura de miras" para proyectar la dimensión cultural e intelectual de la localidad, reivindicando además su condición de ciudad de acogida de Cervantes y destacando la alianza institucional como una apuesta "quijotesca" en el mejor sentido, llamada a colocar a Castro en el mapa de las letras, la literatura y las artes.

Este acuerdo permitirá avanzar en la puesta en valor de este espacio vinculado a la figura de Miguel de Cervantes y a la tradición cervantina de la localidad, con el objetivo de convertirlo en un enclave expositivo dedicado a la difusión del universo cervantino.

En el acuerdo se contempla que el Ayuntamiento cede el espacio, la Diputación aportará los fondos destinados a las obras y reformas, y la Fundación Cajasol se hará cargo del proyecto de musealización, con el fin de hacer posible la adecuación del enclave y su futura apertura al público.

La iniciativa contempla una propuesta museográfica orientada a acercar al público la figura de Cervantes y su relación con Castro del Río, a través de contenidos expositivos, recursos audiovisuales y materiales didácticos que enriquecerán la experiencia de los visitantes.

Además, el futuro Centro Cervantino prestará especial atención a distintas ediciones de Don Quijote de la Mancha y a materiales vinculados con la obra y su recepción a lo largo del tiempo.