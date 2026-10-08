Córdoba rinde un emotivo homenaje al desaparecido diseñador Elio Berhanyer en la Fundación Cajasol

Un momento del acto de homenaje al desaparecido diseñador Elio Berhanyer. - Fundación Cajasol

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba se convirtió ayer miércoles en el epicentro de la moda y la cultura andaluza con motivo de la conferencia 'Berhanyer. La Córdoba vanguardista en la silueta española', en el marco de un encuentro, coordinado por Amalia González Aroca, dentro del III Ciclo 'Córdoba: Moda con Alma', que fue concebido como un tributo al genial diseñador cordobés con el objetivo de recordar y subrayar su condición de figura de primer orden en la historia contemporánea de la alta costura española e internacional.

Según ha informado la Fundación Cajasol en una nota, durante la ponencia, la comisaria de exposiciones y divulgadora de la historia de la moda, con especial atención a la indumentaria y al patrimonio cultural andaluz, Ángela María López Martín, desgranó las claves estéticas de un creador que "supo transformar la esencia, la luz y la identidad de su tierra natal en un lenguaje de vanguardia capaz de revolucionar la silueta femenina".

Especialista que ha comisariado proyectos como 'Homenaje a la bata de cola' (Fundación Carlos de Amberes, Madrid, 2022) y 'Somos abril. Andalucía y sus fiestas a través de la moda' (Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, 2023), López Martín conecta moda, historia e identidad, acercando al público el valor cultural del vestido. En esta ocasión invitó a redescubrir el legado de Elio Berhanyer y a reivindicar el papel de Córdoba en la historia de la alta costura española, guiando al auditorio por un viaje cronológico desde los primeros pasos del modisto hasta su última colección y su aportación a la alta joyería y los complementos.

El acto reivindicó a Berhanyer como "mito indiscutible y figura clave para entender las vicisitudes y la evolución de la moda en España". La conferencia profundizó en la relación entre moda, historia y creatividad contemporánea, recordando que Córdoba no solo fue su cuna, sino el origen de una mirada singular que influyó en la alta costura del siglo XX.

El acto contó con un firme respaldo institucional y sectorial, y la Fundación Cajasol reafirmó su "compromiso con el impulso y la preservación del patrimonio cultural andaluz", facilitando un espacio de encuentro que congregó a relevantes personalidades e influenciadores de la moda cordobesa. Entre los asistentes destacó de manera especial la presencia del diseñador cordobés Antonio Mancini, reconocido discípulo de Berhanyer, quien aportó un testimonio íntimo y cercano sobre la maestría, la generosidad y el legado del genial modisto.

Con esta propuesta, la Fundación Cajasol refuerza su "compromiso con la cultura viva de Córdoba y con quienes, desde el diseño y el oficio, hacen de la ciudad un laboratorio de creatividad andaluza". El ciclo 'Córdoba: Moda con Alma' continúa así su apuesta por posicionar a la capital como escenario de encuentro entre el talento local, la artesanía y la herencia de grandes maestros como Berhanyer, precisamente "porque esa combinación de raíces y vanguardia es lo que ha permitido a Córdoba proyectar al mundo una identidad creativa propia y perdurable".

El III Ciclo 'Córdoba: Moda con Alma' se cerrará con la ponencia 'De la Piedra al Metal. Córdoba como musa de la joyería', a cargo del joyero y diseñador Álvaro Larrosa, que recorrerá la joyería cordobesa contemporánea, donde artesanía y diseño 3D conviven con vocación internacional, e incluirá una presentación de piezas en pasarela que pondrá de manifiesto la fuerza escénica de la joya como símbolo de identidad.