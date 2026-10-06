La creadora de Adolescencia Positiva inaugurará la quinta edición de 'Escuchando Tendencias' en Córdoba

Cartel de la quinta edición de 'Escuchando Tendencias'. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diana Al Azem, de Adolescencia Positiva y Jorge Flores, de PantallasAmigas, protagonizan la quinta edición de 'Escuchando Tendencias', el ciclo de educación de la Fundación Cajasol en Córdoba, con dos conferencias pensadas para familias, docentes y cualquier persona que se pregunte cómo acompañar la adolescencia y en qué momento es razonable poner un móvil en manos de un hijo.

Según ha indicado la Fundación Cajasol en una nota, los encuentros, fijados para el martes 13 de octubre y el miércoles 18 de noviembre, persiguen que el público salga con ideas claras y herramientas útiles para el día a día.

La primera sesión, 'Educar a un adolescente en el siglo XXI', corre a cargo de esta docente, sexóloga, divulgadora y fundadora de Adolescencia Positiva, un proyecto con más de un millón de seguidores en redes sociales. Al Azem entiende esa etapa como un periodo de cambios intensos que encierra también una oportunidad, y desde esa mirada hablará de lo que viven hoy los chicos y chicas, de cómo sostener la comunicación y la confianza en casa, de la gestión de las emociones, de los límites y de la educación afectivo-sexual, siempre con un enfoque positivo que acompaña en lugar de sólo controlar.

Cinco semanas más tarde, el director de PantallasAmigas y experto en bienestar digital, Jorge Flores, abordará 'El primer móvil, ¿cuándo? ¿Cómo gestionarlo en el hogar?'. Su charla parte de dos preguntas, a qué edad es adecuado entregarlo y qué acuerdos conviene pactar antes de hacerlo, y se ocupará también del uso saludable de las pantallas, de los riesgos más habituales en redes sociales e internet, del papel de padres y madres como ejemplo y de las pautas para que la tecnología encuentre en casa un lugar equilibrado.

La Fundación Cajasol organiza el ciclo con la coordinación de Rocío Guerra Soler, fundadora de Xeito Meeting, que conducirá tras cada intervención un turno de diálogo y preguntas con el público. Las dos citas comenzarán a las 19,00 horas en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba, en Ronda de los Tejares, 32, con entrada libre hasta completar aforo.