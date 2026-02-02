Curro Vázquez y Pablo Aguado, el día 10 de febrero en los 'Mano a mano' de la Fundación Cajasol en Sevilla

Curro Vázquez y Pablo Aguado, el día 10 de febrero en los 'Mano a mano' de la Fundación Cajasol. - CAJASOL

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Mano a mano' de la Fundación Cajasol llega a su edición número 74 con un encuentro que por primera vez tendrá como protagonistas a dos matadores de toros, Curro Vázquez y Pablo Aguado, que se celebrará el martes 10 de febrero, a las 20,00 horas, en la sede de Fundación Cajasol en Sevilla.

El periodista José Enrique Moreno será de nuevo el encargado de moderar el acto, que tiene como título 'De torero a torero', y en el que se pretende que ambos diestros reflexionen sobre la tauromaquia desde la perspectiva de dos generaciones separadas por varias décadas, informa la entidad en una nota de prensa.

Curro Vázquez es un referente "en el toreo de pureza y profundidad", cualidades que le convirtieron en "torero de culto" para aficionados y otros toreros. Tomó la alternativa en 1969 y, con algún paréntesis, se mantuvo en activo hasta 2002, cuando se retiró en Vistalegre (Madrid).

El pasado mes de octubre tuvo una "feliz y puntual reaparición" en el festival dedicado a Antoñete en Las Ventas, en el que volvió a dar "una lección de temple, torería y naturalidad". Aunque nacido en Linares, Curro fue torero predilecto de la afición madrileña. En la actualidad es apoderado.

Pablo Aguado es un "gran valor" del toreo sevillano. Desde su histórico triunfo en la Maestranza en la temporada 2016, cuando cortó cuatro orejas a la corrida de Jandilla, Aguado no ha dejado de crecer como torero "sin abandonar en ningún momento esa difícil línea del toreo de arte y de pellizco, al más puro estilo sevillano pero no exento de profundidad".

Sevillano de nacimiento, que tomó la alternativa en su ciudad natal, "ha cuajado una magnífica temporada en 2025 y, en este momento, está colocado en la primera línea del toreo, siendo su nombre reclamado en todas las grandes ferias".

La entrada para asistir a este foro es libre hasta completar el aforo y no es necesario retirar invitación.