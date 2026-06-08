Entregados los premios del certamen 'Mi libro preferido' de Fundación José Manuel Lara y Fundación Cajasol en Sevilla

Entrega de premios del certamen literario 'Mi libro preferido', que impulsan las fundaciones José Manuel Lara y Cajasol - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El poder transformador de la lectura y la creatividad de los más jóvenes han protagonizado la entrega de la XIII edición del certamen 'Mi libro preferido'. Este concurso, promovido por la Fundación José Manuel Lara y la Fundación Cajasol, se ha consolidado como una iniciativa de fomento lector más potentes del ámbito educativo, alcanzando este año un hito extraordinario: la participación más alta de todas las ediciones celebradas hasta la fecha.

En esta convocatoria, las aulas de Educación Secundaria Obligatoria de Andalucía, Ceuta y Melilla han participado activamente en el certamen. En concreto, más de 160 centros escolares han concurrido en la modalidad textual, remitiendo cerca de 900 relatos. A ello se suman más de 90 centros que han apostado por la innovación sonora con la presentación de más de 130 pódcasts, informa Cajasol en una nota de prensa.

Durante el acto, el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez, ha querido manifestar su orgullo ante el éxito de esta edición y el salto cualitativo de los trabajos afirmando que "alcanzar la participación más alta de la historia de 'Mi libro preferido' no es solo un éxito numérico, es la confirmación de que hay miles de jóvenes que encuentran en los libros una forma de entender el mundo y una herramienta de expresión".

"En un entorno saturado de estímulos digitales, ver a estudiantes de Secundaria reflexionar sobre clásicos de la literatura o novelas contemporáneas es una lección de esperanza. Detrás de cada relato hay un docente que ha encendido la chispa de la lectura y también merecen nuestro reconocimiento".

Por su parte, la subdirectora de actividades de la Fundación Cajasol, Gloria Ruiz Martín, ha destacado "desde la Fundación Cajasol nos sentimos muy orgullosos de formar parte de esta iniciativa junto a la Fundación José Manuel Lara, una entidad con la que compartimos la convicción de que la educación y la cultura constituyen las herramientas más poderosas para transformar la sociedad.

"Nuestra colaboración en este proyecto refleja un compromiso firme con el fomento de la lectura, la creatividad y el desarrollo del talento desde las edades más tempranas". Las voces del talento El jurado, integrado por destacados profesionales del ámbito de la educación y la literatura infantil y juvenil, ha seleccionado las propuestas más brillantes destacando la madurez crítica de las reflexiones.

En la modalidad textual de 1º y 2º de ESO los galardones han reconocido el talento de Alberto Pabón Sánchez, alumno de 1º de ESO del IES Diego Angulo de Valverde del Camino (Huelva), por su inmersión en las páginas de La historia interminable; Paloma Merino Selma, de 2º de ESO del IES Mar de Cádiz de El Puerto de Santa María (Cádiz), por su personal relato sobre Releasing 10; Noor Mohamed Abdelmalik, estudiante de 2º de ESO del IES Abyla de Ceuta, con su lectura de Divergente; y Gonzalo García Almanzar, cursando 2º de ESO en el Colegio La Salle Felipe Benito de Sevilla, por su visión del clásico 'Platero y yo'.

Por su parte, entre el alumnado de 3º y 4º de ESO, el jurado ha reconocido a Candela Toajas Barbecho, alumna de 3º de ESO del Colegio Pozo Nuevo de Rota (Cádiz), gracias a su escrito inspirado en El amor en los tiempos del cólera; Pedro Pozo Castro, de 4º de ESO del IES Velázquez de Sevilla, por su profunda reseña de El Paraíso perdido; Lucía Martínez Chillón, de 4º de ESO en el IES La Sagra de Huéscar (Granada), con su análisis de Hierba mora; y Lucía Vallejo Merino, también de 4º de ESO del IES Emilio Prados de Málaga, por su aproximación a la novela Sur.

Entre todos los trabajos, el jurado ha reconocido a Alberto Pabón Sánchez, Candela Toajas Barbecho y Pedro Pozo Castro como los ganadores finales de la edición. Los tres estudiantes disfrutarán de un premio excepcional: una beca de estancia en la Escuela de Escritoras y Escritores 2026 que el Centro Andaluz de las Letras organiza en Mollina (Málaga), donde convivirán con otros jóvenes y perfeccionarán sus técnicas expresivas con talleres de creación literaria y encuentros con autores de prestigio.

La creatividad también se ha hecho oír con fuerza en la modalidad de pódcast, que premia la destreza en la narrativa sonora y la oratoria. En esta categoría, los dos trabajos ganadores han sido los realizados por Celia Mendoza Vázquez, alumna de 4º de ESO del IES Medina Azahara de Córdoba, por su producción en torno a La ladrona de libros, y por Antonio Oliver Rodríguez Estévez, de 4º de ESO en el IES Pablo Picasso de Málaga, con su original propuesta 'Capa, espada y micro: el Tenorio revive en la radio'.

RECONOCIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El certamen no solo premia la imaginación del alumnado, sino que reconoce la labor docente. Así, los escolares galardonados en la categoría textual han recibido un ordenador portátil y un libro dedicado por una autora del Grupo Planeta, mientras que los creadores de pódcast han recibido un dispositivo de audio y sonido de la marca JBL.

Paralelamente, los docentes de los premiados han recibido una tarjeta regalo de Casa del Libro. El certamen 'Mi libro preferido' reafirma la el compromiso entre la Fundación José Manuel Lara y la Fundación Cajasol para fomentar la lectura. Un proyecto que acumula, en sus doce ediciones anteriores, la participación de más de 11.160 escolares de Andalucía, Ceuta y Melilla; un concurso que, desde 2022, se convoca en comunidades como Castilla y León, Galicia o Canarias, con un gran éxito de participación. De hecho, en este tiempo y en las distintas ediciones han concurrido casi 13.000 menores, procedentes de 2.350 centros educativos.