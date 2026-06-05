El escritor y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez presenta en Córdoba 'Compañía en la isla desierta'

El escritor, exvicepresidente de Nicaragua y Premio Cervantes Sergio Ramírez (centro). - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol ha acogido en Córdoba el acto de entrega del Premio Internacional de Literatura Ánfora Nova-Fundación Cajasol 2026 al escritor, exvicepresidente de Nicaragua y Premio Cervantes Sergio Ramírez, una de las figuras más destacadas de la literatura contemporánea en lengua española, que ha presentado su libro inédito 'Compañía en la isla desierta', una obra que reivindica la literatura como "compañía esencial".

Tal y como ha informado la fundación en una nota, el evento, que ha registrado un lleno absoluto, ha reunido a representantes del ámbito cultural, académico e institucional en torno a una cita de gran relevancia literaria. La obra 'Compañía en la isla desierta' ha sido publicada por la editorial Ánfora Nova con la colaboración de la Universidad de Córdoba (UCO) y de la propia Fundación Cajasol.

El director de la editorial y revista literaria Ánfora Nova, José María Molina, ha puesto el acento en la trascendencia de la obra presentada, definiendo 'Compañía en la isla desierta' como "un magnífico libro" que reúne "artículos, ensayos y reflexiones junto con otros textos de ficción e inéditos" de uno de los autores más relevantes del panorama iberoamericano.

Asimismo, ha subrayado que la obra constituye "una constelación de reflexiones sobre el arte, la memoria, la ética y la identidad latinoamericana", destacando la capacidad del autor para ofrecer "una mirada crítica, lúcida y profundamente humanista sobre la literatura, la cultura y la historia contemporánea".

En su intervención, Molina ha incidido en una de las ideas centrales del libro: la literatura como refugio y compañía, afirmando que esta obra logra transmitir "el placer, la riqueza y la fascinación que la literatura ofrece como vehículo capaz de hacer que nos sintamos menos solos en la isla desierta que puede aflorar en cualquier momento de nuestra existencia".

Por su parte, el escritor y abogado cordobés Francisco García-Calabrés ha destacado el papel de Ánfora Nova como "uno de los proyectos culturales más sólidos, coherentes y prestigiosos del ámbito hispanoamericano", subrayando su vocación de "espacio de encuentro entre la creación literaria, el pensamiento crítico y las distintas manifestaciones artísticas".

Igualmente, ha valorado su dimensión internacional y su compromiso ético, recordando que la revista ha promovido de forma constante "principios como la paz, los derechos humanos, la justicia social, la igualdad o la solidaridad", consolidándose como un referente cultural que "ha sabido integrar distintas corrientes literarias y sensibilidades estéticas".

Entretanto, Manuel Rich, vicerrector de Salud, Cultura y Bienestar de la Universidad de Córdoba, ha resaltado la colaboración institucional con Ánfora Nova, señalando que el apoyo a este libro se enmarca dentro del convenio anual que la UCO mantiene con Ánfora Nova, atendiendo al "compromiso de la Universidad de Córdoba con el desarrollo social y cultural", así como en el respaldo a "obras de contrastada calidad, relevancia y proyección internacional".

Al repescto, ha hecho referencia a la edición del libro inédito del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez titulado 'En la rama del verde limón', el libro 'Inventar el futuro', del exdirector general de la Unesco y doctor 'honoris causa' por la universidad de Córdoba Federico Mayor Zaragoza, 'Los latidos del alba' de Francisco de Paula Sánchez Zamorano o más recientemente el libro inédito de Fernando Arrabal 'Trazos iluminados', entre otros.

En este sentido, ha señalado que esta cooperación ha permitido impulsar numerosas publicaciones y actos literarios de gran valor cultural, consolidando una alianza que refuerza el papel de la universidad como agente activo en la promoción de la cultura.

"EXCEPCIONAL TRAYECTORIA LITERARIA"

Por otro lado, Francisco de Paula Sánchez Zamorano (escritor, director de la Oficina Andaluza Antifraude) ha realizado una exhaustiva 'laudatio' de Sergio Ramírez, en la que ha puesto de relieve la "excepcional trayectoria literaria, intelectual y cívica del autor nicaragüense". Durante su intervención, ha destacado la solidez y proyección internacional de su obra narrativa, ensayística y periodística, así como su capacidad para aunar calidad estética y compromiso con la realidad histórica y social de su tiempo.

Asimismo, ha subrayado su papel como intelectual independiente y crítico, su firme defensa de los valores democráticos y su implicación directa en la vida política de Nicaragua, recordando su etapa como vicepresidente del país. La 'laudatio' también incidió en su contribución al desarrollo cultural iberoamericano, tanto a través de su obra como de su labor como promotor de iniciativas literarias.

Igualmente, ha resaltado los numerosos reconocimientos obtenidos por Sergio Ramírez, entre ellos el Premio Cervantes, y su reciente elección como Académico Numerario de la Real Academia Española, subrayando que su figura representa una de las voces más lúcidas y comprometidas de la literatura contemporánea en lengua española.

"MUY SATISFECHO Y AGRADECIDO"

Por último, Sergio Ramírez ha recibido "muy satisfecho y agradecido" el Premio Internacional de Literatura Ánfora Nova-Fundación Cajasol 2026, consistente en una obra artística de fundición y personalizada elaborada por el escultor cordobés Luis Manuel García Cruz. Dicho galardón acreditativo fue entregado por Juan Manuel Carrasco (delegado de la Fundación Cajasol en Córdoba) y por la editora de Ánfora Nova Carmen García.

El propio Sergio Ramírez ha agradecido dicho premio y ha reflexionado sobre el sentido de la literatura en el mundo actual, en línea con las ideas recogidas en su obra, donde plantea la lectura como una forma de resistencia, memoria y conocimiento, así como un espacio de libertad frente a las incertidumbres contemporáneas.

El acto ha concluido con unas breves palabras del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, quien, debido a los tres días de luto decretados por el fallecimiento del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, se ha limitado a cerrar institucionalmente el evento.

La gran afluencia de público y el interés suscitado evidenciaron el éxito de una convocatoria que reafirma el papel de Córdoba como referente cultural y literario, así como la relevancia del Premio Internacional de Literatura Ánfora Nova-Fundación Cajasol en el panorama literario contemporáneo.