Una exposición de Cajasol en Sevilla explora la devoción y el arte en torno a la Virgen de los Reyes

La consejera de Cultura en funciones, en el centro, en la inauguración de la exposición dedicada a la Virgen de los Reyes, en la Sala Murillo de la Fundación Cajasol - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha inaugurado este miércoles, 24 de junio, en la Sala Murillo de su sede en Sevilla, la exposición 'Per Me Reges Regnant', una propuesta expositiva que profundiza en la historia, la devoción y el rico patrimonio vinculado a la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad.

El acto ha contado con la presencia de Patricia del Pozo, consejera de Cultura en funciones, quien ha remarcado la relevancia de esta muestra para acercar al público la dimensión histórica y devocional de la Virgen de los Reyes más allá de Sevilla, y ha destacado su proyección en Andalucía y en el conjunto del país, destaca la fundación en un comunicado.

Durante la inauguración, Gloria Ruiz, subdirectora de Actividades de la Fundación Cajasol, ha señalado la colaboración continuada con el Cabildo Catedral de Sevilla, al tiempo que ha subrayado la importancia de difundir los trabajos de conservación del patrimonio. La comisaria, Ana Isabel Gamero, responsable de la conservación del Patrimonio Histórico-Artístico de la Catedral de Sevilla ha apuntado la vinculación de la Virgen con la monarquía y el valor de las piezas reunidas.

De su lado, Francisco Ortiz, deán de la Catedral, ha incidido en la dimensión histórica y devocional de la muestra. La exposición ofrece un recorrido estructurado en torno a la evolución histórica del culto a la Virgen de los Reyes y al estudio de su ajuar, con especial atención a su conservación.

De este modo, a través de una cuidada selección de obras, el visitante puede contemplar esculturas, pinturas, piezas de orfebrería, insignias, exvotos y textiles históricos, que permiten comprender la relevancia artística y simbólica de esta advocación. Entre las piezas más destacadas se encuentra el terno blanco de castillos y leones, regalado por la reina Isabel II, recientemente restaurado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), ejemplo significativo del valor material y representativo del ajuar de la Virgen.

Junto a él, la muestra reúne otros ternos históricos, bordados, así como documentos y objetos vinculados a su culto y a su presencia en la historia de Sevilla. El discurso expositivo se completa con contenidos que explican los procesos de conservación y restauración, poniendo de manifiesto el compromiso del Cabildo Catedral con la protección de este patrimonio y su transmisión a las generaciones futuras.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 29 de agosto de 2026, invita a establecer un "diálogo entre pasado y presente, evidenciando el profundo vínculo entre la Virgen de los Reyes y la identidad cultural y devocional de Sevilla".

'Per Me Reges Regnant' se exhibe en la Sala Murillo (calle Álvarez Quintero), en horario de lunes a sábado, de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.