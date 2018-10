El festival de cortos 'Future Shorts' llega este miércoles a la capital de la mano de 'Directos 37'

Actualizado 06/12/2011 11:43:44 CET

El festival de cortometrajes más prestigioso del mundo, 'Future Shorts' (FS), se presentará en la capital cordobesa este miércoles, 7 de diciembre, en la sala de conciertos 'Directos 37', por iniciativa del empresario cordobés Diego Manrique. Está prevista la proyección de seis cortometrajes de altísima calidad, premiados en algunos de los más relevantes festivales de cine.

Según la información facilitada a Europa Press por la organización del festival y por Manrique, las proyecciones tendrán lugar a partir de las 22,00 horas en el mencionado local, en la Avenida de los Molinos de Córdoba, con el aliciente de que la entrada incluye las palomitas que, tradicionalmente, han de acompañar al disfrute de los buenos estrenos cinematográficos.

La programación de esta muestra itinerante internacional de cortometrajes, que recalará en Córdoba por vez primera y que cuenta ya con sedes de proyección en las ciudades españolas de Madrid, Barcelona, Sevilla y Granada, incluye la proyección de 'Deeper than Yesterday' (2010), de Ariel Kleinman (Australia); 'The External World' (2010), de David O'Reilly (Alemania/Islandia); 'Luminaris' (2011), de Juan Pablo Zaramella (Argentina); 'The Eagleman Stag' (2010), de Michael Please (Reino Unido); 'God of Love' (2010), de Luke Matheny (Estados Unidos), e 'Incident By A Bank' (2099), de Ruben Ostlund (Suecia).

De esta forma y tras dos años de ausencia, 'Future Shorts', la red de distribución de cortometrajes más grande del mundo, retorna a España con ánimo de extenderse a todas las provincias, bajo la premisa de que el buen cine debe ser accesible a todo el mundo.

Muchos de los cortos seleccionados hasta ahora por FS han ganado premios en los festivales más prestigiosos del mundo, entre ellos los Oscar, Cannes, Bafta, Claremont-Ferrand. Además, en la programación del festival se incluyen obras de cineastas consagrados, como Spike Jonze, Wong KarWai, Wes Anderson o Jean Luc Goddard, así como de cineastas noveles.

Ello será posible porque, a partir del día indicado y cada tres meses, se organizará una proyección con un nuevo programa, compuesto por cerca de una hora y media de cortos procedentes de distintos lugares del mundo y diseñado para ser accesible a todos. Así, los próximos meses de febrero y mayo el público de FS disfrutará de cortos de distintos géneros, como animación, drama, comedia, documental, videoclips, etcétera.

Desde que en 2003 comenzó a construirse 'Future Shorts', la red cinematográfica más amplia del mundo, su objetivo principal fue recuperar para el gran público el cine de cortometraje. En este sentido, FS es una muestra de cine, pero también es una experiencia.

Así, los eventos de FS aportan mucho más: fusionando cine con música, 'performances' y diseño. Por ello, FS-España se valdrá de otras expresiones artísticas para atraer a ese público, como conciertos, 'set de DJs' o 'VJs', etcétera.

Desde su lanzamiento, en noviembre de 2003, 'Future Shorts' no ha parado de crecer, logrando presencia en más de 20 países -Alemania, Australia, Austria, Bali, Bulgaria, Camboya, Dinamarca, España, Filipinas, Finlandia, Georgia, Islandia, India, Indonesia, Kazajistán, Latvia, Lituania, Polonia, Reino Unido, Ruanda, Rumanía y Rusia- y sigue expandiéndose.