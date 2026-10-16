FOE y Fundación Cajasol abren la convocatoria de los Premios Empresarios del año en Huelva

Archivo - Foto de familia de la entrega de los Premios Empresarios del Año de Huelva 2025. - FOE/FUNDACIÓN CAJASOL - Archivo

HUELVA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de Huelva tienen hasta el 9 de noviembre para presentar sus candidaturas a los Premios Empresarios del Año, convocados por la Federación Onubense de Empresarios (FOE) y la Fundación Cajasol para "reconocer el esfuerzo, la iniciativa y la contribución del tejido empresarial al progreso de la provincia".

Según han indicado ambas entidades en una nota de prensa, estos galardones ponen el foco en las empresas y los empresarios que, desde distintos sectores y ámbitos de actividad, "generan empleo, impulsan la innovación, abren nuevos mercados y apuestan por la sostenibilidad, la igualdad y la responsabilidad social".

Los premios constituyen "una oportunidad para dar visibilidad y reconocer los logros alcanzados por las empresas de Huelva y poner en valor la capacidad de un tejido empresarial que resulta fundamental para la generación de riqueza y bienestar en la provincia".

DIEZ CATEGORÍAS PARA "RECONOCER LA DIVERSIDAD EMPRESARIAL"

La convocatoria contempla diez modalidades que reflejan la variedad de iniciativas y trayectorias que conviven en la economía onubense. Así, el Premio 'José Luis García Palacios' al Desarrollo Económico y Creación de Empleo, premia a empresas que contribuyen al crecimiento económico y a la generación de puestos de trabajo.

Por otro lado, el Premio 'Gerardo Rojas' a la Innovación, dirigido a quienes transforman productos, servicios, procesos o modelos de negocio; el Premio 'Aguas de Huelva' a la Responsabilidad Social Empresarial, que reconoce el compromiso con las personas, la sociedad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y el Premio al Desarrollo Internacional, para empresas que han extendido su actividad a los mercados exteriores.

Además, esta convocatoria también entregará el Premio a la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad, destinado a iniciativas que promueven una actividad más eficiente y sostenible; el Premio 'Gonzalo Leandro' a la Mejor Idea o Iniciativa Empresarial, para proyectos innovadores con capacidad de crecimiento y proyección de futuro; y el Premio al Empresario Autónomo, que distingue el esfuerzo, la iniciativa y la trayectoria de quienes desarrollan su actividad por cuenta propia.

Por último, el Premio Empresa Familiar, que reconoce a las empresas que han sabido mantener y hacer crecer su legado a través de generaciones; el Premio a la Igualdad, que pone en valor las iniciativas que promueven la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial; y el Premio Manoli Vázquez a la Mujer Empresaria, que destaca el liderazgo, la trayectoria y la contribución de las mujeres al desarrollo del tejido empresarial.

Con esta convocatoria, la FOE y la Fundación Cajasol "refuerzan su compromiso con el reconocimiento de la iniciativa privada y con la difusión de experiencias empresariales que representan el dinamismo, la capacidad de superación y el potencial de crecimiento de Huelva".