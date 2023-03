Fundación Cajasol acoge en Sevilla una jornada de debate de la asociación hispano-francesa Mujeres Avenir por el 8M

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y la Asociación de Amistad Hispanofrancesa Mujeres, han organizado la II Conferencia Internacional en Sevilla con motivo del Día Internacional de la Mujer, en colaboración con la Junta de Andalucía y la Embajada de Francia en España.

El acto de apertura ha contado con la presencia de Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad; Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y María Luisa de Contes d'Esgranges, presidenta fundadora de Mujeres Avenir, según informa Cajasol en una nota de prensa.

La consejera andaluza ha recordado que en la violencia de género "los hombres no son el problema, son parte de la solución, cuando vamos caminando de igual a igual". En opinión de Loles López, "si un hombre y una mujer hacen el mismo trabajo, si el sueldo no es idéntico, no es justo. Nadie entiende una sociedad avanzada sin justicia y no podemos hablar de una sociedad justa sin igualdad. La igualdad ha de estar en todos los ámbitos del gobierno y de la sociedad".

"A día de hoy, si no avanzamos en coeducación la sociedad nunca será justa ni igualitaria, hay que educar a los docentes, padres y alumnado en igualdad, todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades", ha añadido la consejera del ramo.

Por su parte, el presidente de la Fundación Cajasol ha citado como uno de los principales orgullos de la institución "poder contribuir a esta reivindicación de la causa feminista, una de las más necesarias, urgentes y relevantes por su importancia social", al tiempo que recuerda que es necesario que "reforcemos la colaboración público-privada, una suma de esfuerzos y recursos con la que estamos fielmente comprometidos, para que la actual crisis no agrave la brecha que sufre la sociedad".

Por último, María Luisa de Contes ha reconocido la cooperación institucional en esta tarea, y ha asegurado que "España es un referente internacional en el ámbito de la igualdad".

Además, Rebeca Ávila, presidenta ejecutiva de Mujeres Avenir ha presentado las dos mesas redondas agradeciendo a las panelistas por "desarrollar una voz propia y defenderla desde la autenticidad con asertividad es posiblemente una de las misiones más difíciles que tenemos las mujeres. Los temas que abordamos en el feminismo son sensibles y no es fácil la exposición pública así que desde Mujeres Avenir nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todas las panelistas".

CIBER VIOLENCIA DE GÉNERO

Durante el transcurso de la jornada se ha celebrado la mesa de debate 'Ciber violencia de género y autogestión emocional', en la que han participado María José Garrido Antón, jefa del área de estudios en violencia de género de la secretaría de Estado de Seguridad, Hélène Dupuis, portavoz del colectivo Mots et maux de femmes; Olga Carrión, directora del Instituto Andaluz de las Mujeres, Paula Álvarez-Couceiro, analista de prospectiva en la Dirección de Estrategia Navantia, y Suraya Ahmadyar magistrada afgana.

La segunda mesa redonda ha llevado por título 'Oportunidades y desafíos para la participación de las mujeres en condiciones de igualdad en las decisiones que afectan al cambio climático' y ha estado moderada por Helena Cosano, diplomática y miembro del Consejo Asesor de Mujeres Avenir. Han participado en esta charla Maria Margarete Gosse, embajadora de Alemania; Mariame Sy, embajadora de Senegal; Mónica Bolaños, embajadora de Guatemala, y Fatma Omrani, embajadora de Túnez.

PREMIO MUJERES AVENIR 2023

Lidia Cacho, periodista mejicana, ha recibido el "prestigioso galardón" por su trabajo por la defensa de las niñas en su país, con la publicación de más de 2.000 artículos orientadas al seguimiento de bandas que utilizaban niñas para alimentar la prostitución, y donde ha denunciado la implicación de parte del poder político, "lo que la ha provocado sufrimientos y persecuciones".

El acto ha sido clausurado por la cónsul general de Francia, Marie Christine-Lang, quien ha agradecido la presencia de invitadas y autoridades, y se ha referido a estas jornadas como "un referente entre los foros de debate y reivindicación en torno al Día Internacional de la Mujer", ha señalado. "Este espacio de diálogo permite, además de redoblar el compromiso de Francia y España con la igualdad y con la justicia, participar en la construcción de una sociedad más libre e igualitaria entre ambos países".