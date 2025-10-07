Fundación Cajasol celebra los 500 años de la antigua Audiencia Real de Sevilla con actividades gratuitas

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, en la presentación de 'De Audiencia Real a Fundación Cajasol. 500 años en el corazón de la ciudad' - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha inaugurado este martes la exposición 'De Audiencia Real a Fundación Cajasol. 500 años en el corazón de la ciudad', una muestra con acceso libre de lunes a sábado en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, que conmemora los cinco siglos de historia de la otrora sede del más alto tribunal del Reino de Sevilla y de su actual sede.

Al acto de inauguración de la exposición ha asistido el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, acompañado del comisario de la muestra e historiador, Fernando Olmedo, y de la comisaria y galerista, Carmen Aranguren, según ha comunicado la Fundación Cajasol en una nota de prensa.

"Este magnífico palacio renacentista que tenemos el privilegio de ocupar como nuestra sede central, la antigua Audiencia Real de Sevilla, cumple 500 años como testigo y protagonista de la transformación y modernización de la ciudad", ha declarado Pulido, que ha recordado que "transcurrieron muchos capítulos de la historia de la ciudad y de los tribunales de justicia por estos suelos que ahora pisamos".

Por su parte, Olmedo ha definido la actual sede de Fundación Cajasol como "el centro de poder de la Sevilla histórica desde la Baja Edad Media hasta la actualidad", y ha considerado que la muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 8 de noviembre en las Salas Murillo y Velázquez de la Fundación, empieza "buscando la primera imagen y los primeros documentos que puedan ofrecer un poco de textura tanto del edificio, como de las personas y la vida que representaban".

El historiador ha indicado que el edificio representa tanto "la época de esplendor con la construcción del patio" como "la reconstrucción de otra época de esplendor sevillana, como son los años 20 con el proyecto de Aníbal González".

La muestra invita a conocer la evolución de este "singular" edificio desde sus orígenes como Audiencia de los Grados en 1525 hasta su actual uso como "espacio cultural de referencia en Andalucía" a través de "materiales gráficos, documentos históricos, contenidos divulgativos y recursos didácticos".

VISITAS, CONFERENCIAS Y EXPERIENCIAS INTERACTIVAS

Además de la citada muestra, la Fundación ha diseñado un "amplio" ciclo de actividades dirigidos a todas las edades como talleres de pintura barroca, caligrafía histórica, encuadernación artesanal, cocina conventual, visitas teatralizadas, conferencias y experiencias interactivas que se desarrollarán entre octubre y noviembre.

Una de las propuestas más innovadoras es el 'Descubre la Real Audiencia', un 'escape room' en el que los participantes deberán "resolver enigmas históricos para liberar a Miguel de Cervantes de su entierro en la antigua cárcel del edificio y permitirle escribir su obra maestra".

Asimismo, la Fundación ha subrayado las visitas teatralizadas que incluyen representaciones breves del Siglo de Oro como 'El juez de los divorcios', de Cervantes, o 'La Tierra de Jauja', de Lope de Rueda, para "acercar la Sevilla del XVI a pequeños y mayores".

El programa se completa con un ciclo de conferencias que contextualiza "la importancia de la Real Audiencia en la historia urbana y política de la ciudad" con títulos como 'Ver la historia pasar', 'Un edificio histórico para la cultura' o 'La música en los siglos de la Audiencia', a cargo de "reconocidos" expertos como Clara Bejarano, Rocío de Frutos, José Jaime García Bernal, Félix Machuca, Jesús Manuel Roldán y Ricardo Suárez.