La Fundación Cajasol celebrará en Córdoba su X Ciclo Encuentros Culturales

Programación del X Ciclo Encuentros Culturales. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol celebrará en Córdoba, a partir de la próxima semana, el X Ciclo Encuentros Culturales, ya consolidado como una de las citas de referencia del panorama cultural cordobés, que, en este caso, se desarrollará, bajo la coordinación de Manuel Concha y Carmen Escorza, en la sede de la Fundación en Ronda de los Tejares, que acogerá cinco veladas en las que la literatura, la pintura, la historia del arte y la ciencia médica dialogarán ante el público.

El ciclo, según ha informado la Fundación Cajasol en una nota, se desarrollará entre el 17 de febrero y el 28 de abril de 2026, siempre a a las 19,30 horas, y reunirá a escritores, periodistas, pintores, historiadores del arte y profesionales de la medicina en torno a conferencias, comentarios audiovisuales y encuentros con el público. La entrada será libre hasta completar aforo, refrendando así el compromiso de la Fundación Cajasol con el acceso universal a la cultura.

La apertura, el 17 de febrero, evocará el universo sentimental de uno de los grandes maestros de la literatura universal con la conferencia 'Borges y el amor. Desde Leonor hasta María', que será impartida por la escritora Claudia Capel y presentada por Federico Castro. La sesión se enmarca en la conmemoración del 40 aniversario del fallecimiento de Jorge Luis Borges (1986-2026), una efeméride que invita a revisitar la dimensión más íntima del autor argentino.

El 3 de marzo será el turno del periodista Alfredo Asensi, quien ofrecerá los comentarios al audiovisual 'El verso como pincel', una pieza dedicada a la figura de Julio Romero de Torres que explora la estrecha relación entre poesía y pintura en la obra del genial artista cordobés. La presentación correrá a cargo de Manuel Concha.

La tercera cita, programada para el 17 de marzo, llevará al público hasta la bohemia parisina de principios del siglo XX de la mano del pintor Juan Cantabrana, quien abordará la conferencia' Modigliani y Lagar. Arte y tragedia'. Ofrecerá un recorrido por las vidas cruzadas de dos creadores marcados por la genialidad y el infortunio, y Julia Hidalgo se encargará de la presentación.

El 14 de abril, la exdirectora de los Museos Municipales de Córdoba, Mercedes Valverde, rescatará una faceta menos conocida del maestro cordobés en la conferencia 'Julio Romero de Torres. Memoria de su perfil docente'. Se trata de un acercamiento a la labor pedagógica del pintor, que complementará la visión artística ofrecida semanas antes. La presentación estará a cargo de Carmen Escorza.

El broche de oro llegará el 28 de abril con 'Trasplante cardíaco. La ilusión posible', una conferencia que también se inscribe en la celebración del 40 aniversario del primer trasplante de corazón realizado en España (1986-2026). El catedrático de Cirugía Cardiovascular Manuel Concha compartirá su experiencia y su visión sobre los avances de esta disciplina en una sesión presentada por Rosa Luque.

Con esta décima edición, el ciclo Encuentros Culturales ratifica su vocación multidisciplinar y su apuesta por acercar el conocimiento humanístico y científico a la ciudadanía cordobesa. Todas las sesiones tendrán lugar en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba, en Ronda de los Tejares 32, a las 19,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.