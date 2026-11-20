Unas de las actividades de la próxima semana de la Fundación Cajasol en Huelva. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Huelva dará continuidad la próxima semana a una programación cultural que combina patrimonio, reflexión, teatro y música en directo, con entrada libre hasta completar aforo en todas sus actividades.

La agenda arrancará el próximo martes, 24 de noviembre, a las 11,00 horas en su sede de calle Puerto, 10, cuarta planta, con una nueva cita del ciclo 'Cicerones de Barrio'. Bajo el título 'Lo de siempre, contado por primera vez', esta sesión ha estado dedicada a la barriada El Higueral con el lema '¿Las periferias en el centro? El ejemplo del Centro de Interpretación Etnológico Matilde Gallardo'.

Asimismo, la jornada del martes incluye a las 18,00 horas una ruta guiada por la barriada El Higueral, con punto de encuentro en el Centro Lazareto --calle Alanis de la Sierra, sin número--. Este recorrido permitirá a los asistentes descubrir la historia, la identidad y la importancia de este barrio dentro del desarrollo de la ciudad.

Por su parte, el ciclo de teatro de pequeño formato 'Theatron' presentará el miércoles, 25 de noviembre, a las 20,00 horas en la sede de la entidad, la obra 'El miedo es libre', de Ángeles Goás. Esta propuesta escénica invita a la reflexión a través de una mirada íntima y cercana, característica de este consolidado programa cultural.

Finalmente, la música tomará el relevo el viernes, 27 de noviembre, a las 20,30 horas en la misma sede con una nueva sesión del undécimo ciclo 'Jazz en la Cuarta'. Esta cita cuenta con la actuación del grupo 'We Can', una formación que ofrecerá un repertorio de sensibilidad, improvisación y energía para acercar el jazz al público onubense.