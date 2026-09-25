Fundación Cajasol dedica la próxima semana en Huelva al teatro, las tradiciones y a la 'Buena Gente'

Cartel de los Premios Buena Gente. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Huelva dedica su agenda cultural de la próxima semana a la cultura, las tradiciones y el reconocimiento a quienes contribuyen a "construir una sociedad mejor", a través de los Premios Buena Gente.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el próximo lunes, a las 20,00 horas, tendrá lugar en el Gran Teatro de Huelva la entrega de los Premios Buena Gente, organizados en colaboración con Huelva Buenas Noticias.

Se trata de un evento que reconoce a personas que, "con su compromiso y trabajo diario, contribuyen al desarrollo social, cultural y humano de la provincia".

Por otro lado, el martes 29, a las 20,00 horas, en la Fundación Cajasol, tendrá lugar la mesa redonda 'La Virgen de la Cinta y la devoción del toreo onubense', dentro de la programación conmemorativa del 625 Aniversario de la Virgen de la Cinta.

En dicho encuentro participarán José Luis Pereda, empresario de la Plaza de Toros de La Merced; el presidente de la Plaza de Toros de la Merced, José María Ruciero, Emilio Silvera, torero; Jorge Buendía, apoderado y empresario; Marcelino Acosta, ganadero; Sebastián Castillo, presidente de la Tertulia Litri; y Antonio Garzón, torero y aficionado.

Asimismo, el miércoles 30 de septiembre, a las 20,00 horas, La Fundación Cajasol retoma el Ciclo Theatron, una apuesta por las artes escénicas y el teatro contemporáneo. En esta ocasión, se representará la obra 'La jota del abuelo', de Julián Olivares. Una propuesta "cargada de emoción, memoria y humor" que invita a la reflexión a través de una historia profundamente humana.

Por otra parte, la Fundación Cajasol recuerda que continúa abierta en El Comercial la exposición 'La devoción de los toreros a la Virgen de la Cinta'. Una muestra que reúne piezas, documentos y testimonios que ponen de manifiesto la profunda vinculación que el mundo taurino ha mantenido históricamente con la devoción cintera.