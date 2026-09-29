La Fundación Cajasol en Huelva organiza el ciclo 'Preludio de Feria de Otoño y del Caballo'

Cartel de 'Aires de Feria' de la Fundación Cajasol en Huelva. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol pone en marcha en su sede de Huelva el ciclo 'Preludio de Feria de Otoño y del Caballo', una propuesta cultural que servirá como antesala a una de las citas "más esperadas" del calendario onubense, reuniendo música, moda y baile en torno al universo de la feria y las tradiciones andaluzas.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, esta programación especial se desarrollará entre los días 1 y 6 de octubre en distintos espacios de la Fundación Cajasol en Huelva y ofrecerá tres actividades abiertas al público con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo arrancará el jueves, 1 de octubre, a las 20,30 horas, en la sede de la Fundación Cajasol de la calle Puerto, 10, con 'Aires de Feria', una velada musical que contará con la participación de El Pecas, Los Mellis y el guitarrista Francis Gómez, quienes ofrecerán un recorrido por los sones más representativos de estas fechas.

La programación continuará el lunes, 5 de octubre, a las 18,30 horas en la Sala El Comercial con 'Outfits de Feria', un encuentro dedicado a las tendencias y claves de estilo para disfrutar de la feria. Conducido por Charo Juárez, acompañada de Trini Martos, especialista en moda; y María y Rita, de Olaje, referentes en moda flamenca.

Como cierre del ciclo, el lunes, 6 de octubre, a las 19,00 horas, la sede de la Fundación Cajasol en la calle Puerto acogerá la master class de 'Bailes para la Feria', impartida por Isabel Toscano, una actividad práctica diseñada para aprender y perfeccionar algunos de los bailes más característicos del ambiente ferial.

Con esta iniciativa, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con la promoción de las tradiciones andaluzas y la dinamización de la vida cultural onubense, generando espacios de encuentro y participación ciudadana en torno a la música, la moda y el flamenco. Todas las actividades son de entrada libre hasta completar aforo.