Fundación Cajasol en Huelva organiza este jueves un encuentro entre pregoneros dentro de 'Tramos de Cuaresma'

Cartel del encuentro de pregoneros de la Fundación Cajasol en Huelva. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol, dentro de su ciclo cultural 'Tramos de Cuaresma', celebrará este jueves 12, a las 21,00, el 'Encuentro entre pregoner@s'. Es una novedosa iniciativa que en los últimos años hace coincidir la presencia de los pregoneros del año en curso con el de la Cuaresma pasada.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el encuentro que solo se produce en la sede de la Fundación Cajasol, en la calle Puerto número 10, cuarta planta, se trata de una oportunidad en la que el público en general puede tener un diálogo "directo y cercano".

En esta ocasión, la protagonista es la pregonera de la Semana Santa de Huelva 2026, María del Valle Mesa Fernández, para conocer "sus sensaciones, lo que está viviendo de encuentros con hermandades y su inquietud de cara al próximo Domingo de Pasión en el que suba al Gran Teatro a pronunciar su pregón" que, por otra parte, "tiene un gran interés y está concitando mucha expectativa", ya que es la segunda mujer que accede a esta tribuna.

Una oportunidad, además, para volver a estar con el pregonero del pasado año, Fernando Romero Vallín, para "conocer su experiencia, si fue cómo esperaba o aún más, para que nos hable de sus vivencias y sensaciones". Estará moderada por el periodista Manuel Soto.

Un encuentro que está abierto al público en general pero que este año se hace una invitación especial a que asistan y puedan también participar con sus experiencias los anteriores pregoneros de la Semana Santa de Huelva.

Por otro lado, la Fundación Cajasol en sus Tramos de Cuaresma tiene abierta en la Sala El Comercial, de la calle Jesús Nazareno la exposición '50 Años de Hermanos Costaleros'. Un recorrido que analiza, a través de las fotografías y documentos, la presencia de los costaleros en Huelva desde mediados del siglo XIX hasta la llegada de las primeras cuadrillas, las de Calvario y Oración en el Huerto, que salen por primera vez en 1976.

La exposición se puede visitar mañana y tarde, de lunes a viernes de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas; sábados de 11,00 a 14,00 horas; domingos y festivos cerrado. Hasta el 1 de abril, Miércoles Santo.

Asimismo, este martes, a las 20,00 horas, tienen lugar en La Cuarta en el marco de Tramos de Cuaresma, la conferencia 'Sequela Christi y la devoción al Nazareno: de la palabra a la imagen', impartida por Ramón de la Campa, en colaboración con la Hermandad de Pasión.