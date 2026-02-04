Fundación Cajasol inaugura en Cádiz la exposición 'Historia del Pregón' y da inicio al ciclo 'Vive el Carnaval'

Tres personas visitan la exposición 'Historia del Pregón' en la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz - FUNDACIÓN CAJASOL

CÁDIZ 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Cádiz ha inaugurado la exposición 'Historia del Pregón', una muestra que recorre siete décadas de uno de los actos más emblemáticos y emotivos del Carnaval gaditano, y que da el pistoletazo de salida del ciclo Vive el Carnaval 2026.

La sala de exposiciones de la sede gaditana en la plaza de San Antonio acoge hasta el 22 de febrero este homenaje visual a los 52 hombres y mujeres que han proclamado "su amor por la fiesta" y han contribuido a difundir "el arte y la gracia de Cádiz por toda España", como ha indicado esta entidad en una nota.

La inauguración, celebrada este pasado martes, ha contado con la presencia de la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Cádiz, Tania Barcelona; la teniente de alcalde de Fiestas, Carnaval, Turismo, Comercio y Consumo en el Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo; la delegada de la sede gaditana de la Fundación Cajasol, Mar Díez; el comisario de la muestra, Javier Osuna; y los artistas Joaquín Hernández 'Kiki' y Rocío Hernández.

Durante el acto de inauguración, la delegada de la sede gaditana de la Fundación Cajasol, Mar Díez, ha destacado que esta exposición forma parte de "una cita emblemática e histórica que mantenemos cada mes de febrero con el Carnaval de Cádiz", subrayando además que "el compromiso más importante que tenemos es el apoyo al concurso y a la cantera". Así, ha expresado que su entidad se siente como "un motor del Carnaval de Cádiz y orgullosos de aportar a su desarrollo".

Por su parte, la teniente de alcalde de Fiestas, Carnaval, Turismo, Comercio y Consumo, Beatriz Gandullo, ha recordado que el Carnaval para esta ciudad es "muy importante" y ha invitado a los gaditanos a descubrir este legado visitando la muestra.

El comisario, Javier Osuna, ha ofrecido unas pinceladas sobre el recorrido expositivo y la historia que acoge la exposición desde 1954 hasta la actualidad. El recorrido es cronológico y "emocional".

Así, va desde aquellos primeros pregones radiofónicos, escritos y declamados por "Don Puyazo" hasta 1958, con la única excepción de Manolo Bará en 1957, hasta el giro academicista de los años 60, cuando el Ayuntamiento encomendó la tarea a figuras literarias como José María Pemán, José de las Cuevas o Joaquín Calvo Sotelo.

De esta manera se llega a la eclosión popular que trajo la democracia, con Fernando Quiñones, Rafael Alberti, Rocío Jurado, Carlos Cano, Sara Baras, Joaquín Sabina, Pasión Vega, Niña Pastori o Manu Sánchez, nombres que han hecho del pregón "un acontecimiento multitudinario", retransmitido en directo y "esperado con fervor".

La inauguración de 'Historia del Pregón' supone además el pistoletazo de salida del ciclo 'Vive el Carnaval 2026', la programación con la que la Fundación Cajasol en Cádiz acompaña un año más el pulso de la fiesta gaditana con una serie de actividades que combinan tradición, cultura y participación ciudadana.

El próximo lunes 9 de febrero, a las 19,00 horas, la sede de la plaza de San Antonio acogerá el evento Encuentro de Pregoneros del Carnaval de Cádiz, en el que participarán Pasión Vega, Javier Ruibal y Ana López (Las Niñas de Cádiz), con Juan José Téllez como invitado especial y la moderación de Tamara García. Una cita de entrada libre hasta completar aforo.

El martes 17 de febrero a las 18,00 horas llegará Gastrocarnaval, un taller demostrativo-degustativo de cocina para adultos con plazas limitadas a un precio de cinco euros, disponibles tanto en la taquilla de la Fundación Cajasol en Cádiz como a través de la venta online.

Además, este mismo día a las 18,00 horas se hará entrega de los Premios a la Cantera del Carnaval de Radio Cádiz (Cadena SER), "El Dedal Mágico" y "El Lápiz Mágico".

Por último, los días 18 y 19 de febrero, a partir de las 19,00 horas, la plaza de San Antonio se transformará en escenario de la Gran Noche Callejera 'San Antonio te espera', la cita ya imprescindible en la que el Carnaval de calle toma la sede de la Fundación con entrada libre hasta completar aforo.

Durante dos veladas consecutivas, agrupaciones como la chirigota beduina Las Prinsiesas, la shirigotarockera Las Gallinas Zarvajes del Río San Pedro, el showmancero Los Chipirones, la chirigota platónica 2026 El Cartelón o el romancero de Koki, La Nancy Esquiadora, entre otras, convertirán el corazón de Cádiz en un hervidero de coplas, risas e ingenio carnavalesco.

Con esta programación, la Fundación Cajasol reafirma el compromiso que mantiene "desde hace décadas" con el Carnaval de Cádiz, una alianza que abarca desde su condición de colaborador principal del COAC hasta el apoyo a la cantera, la difusión del patrimonio cultural gaditano y la creación de espacios de encuentro donde la fiesta "se siente, se escucha y se vive".