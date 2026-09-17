La Fundación Cajasol inaugura la exposición 'Arte andaluz de la colección Bassat' en Sevilla

Imagen de la inauguración de la exposición 'Arte andaluz de la colección Bassat' de la Fundación Cajasol. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha inaugurado este jueves, 17 de septiembre, en la Sala Murillo de su sede de Sevilla, la exposición Arte andaluz de la colección Bassat en Fundación Cajasol, una muestra organizada en colaboración con la Fundació Bassat que reúne algunas de las obras más destacadas de creadores andaluces de los siglos XX y XXI. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 28 de noviembre con entrada libre.

Según ha informado la entidad en una nota, el acto inaugural ha contado con la participación del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y del presidente de la Fundació Bassat, Luis Bassat, además de numerosos representantes del ámbito artístico y cultural. También han estado presentes los artistas Rafael García Forcada, Irene González, Pedro Peña Gil, José María Peña, Fernando Daza, Manuel M. Romero y Pavlo Padilla, cuyas obras forman parte de la exposición.

La muestra propone un recorrido por un siglo de creación artística andaluza a través de una cuidada selección de piezas pertenecientes a la Colección Bassat, considerada una de las más relevantes del panorama español.

Entre las obras expuestas destacan nombres imprescindibles de la historia del arte como Pablo Picasso, José Caballero, Rafael Zabaleta o Luis Gordillo, junto a otros artistas contemporáneos que reflejan la riqueza, diversidad y vitalidad de la creación andaluza actual.

Durante la inauguración, Antonio Pulido ha destacado que la exposición se presenta como "una de las grandes protagonistas de la oferta cultural del otoño sevillano", al reunir una selección excepcional de obras de artistas nacidos en Andalucía procedentes de una de las colecciones privadas más importantes de España.

El presidente de la Fundación Cajasol ha puesto en valor la oportunidad de contemplar en Sevilla piezas de grandes referentes como Pablo Picasso, junto a creadores contemporáneos andaluces, subrayando que la muestra refleja una Andalucía "plural, diversa, abierta y creativa", con una extraordinaria tradición artística y un presente marcado por el talento, la experimentación y las nuevas formas de expresión.

Asimismo, ha resaltado la dimensión cultural de la Colección Bassat y la generosidad de sus impulsores, Carmen y Luis Bassat, por compartir este patrimonio con la sociedad, reafirmando el compromiso de la Fundación Cajasol con el acceso a la cultura, el apoyo a los artistas y la creación de espacios de encuentro entre la ciudadanía y el arte.

Por su parte, Luis Bassat ha expresado su satisfacción por regresar a Sevilla para compartir una selección de una colección que ha ido construyendo durante décadas y que reúne cerca de 5.000 obras entre pinturas y esculturas.

El presidente de la Fundació Bassat ha destacado la importancia de acercar este patrimonio artístico al público y aseguró que supone "una alegría muy grande volver a Sevilla" para presentar parte de unos fondos que constituyen una referencia dentro del coleccionismo artístico español.

Asimismo, ha agradecido a la Fundación Cajasol su permanente disposición para impulsar iniciativas culturales de primer nivel, destacando las "puertas siempre abiertas" de la institución para acoger y difundir proyectos que contribuyen a acercar el arte y la cultura a la sociedad Más allá de su relevancia artística, la exposición reivindica la aportación de Andalucía a la historia del arte contemporáneo y ofrece una mirada plural sobre distintas generaciones de creadores.

Desde las grandes vanguardias representadas por Picasso hasta las propuestas más actuales, la muestra invita al visitante a descubrir el diálogo entre tradición e innovación, consolidando a la Sala Murillo como uno de los espacios de referencia para la difusión cultural en Andalucía. La exposición Arte andaluz de la colección Bassat en Fundación Cajasol podrá visitarse del 17 de septiembre al 28 de noviembre en la Sala Murillo de la Fundación Cajasol (calle Álvarez Quintero, s/n), en horario de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas, con entrada libre.

Con esta exposición, la Fundación Cajasol ha reforzado su compromiso con la promoción y difusión de las artes plásticas, acercando al público andaluz obras de extraordinario valor artístico y fomentando el encuentro entre creadores, coleccionistas y ciudadanía en torno a la cultura.