Fundación Cajasol lleva a las calles de Huelva el ciclo internacional de narración oral 'La ciudad que cuenta'

Ciclo internacional de narración oral y música 'La ciudad que cuenta'. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las calles y plazas de Huelva se convierten en escenario durante el mes de junio del ciclo internacional de narración oral y música 'La ciudad que cuenta', una iniciativa de la Fundación Cajasol que reúne a artistas en activo de la escena hispanoamericana para proponer al público adulto "una manera distinta de habitar el espacio público: escucharlo".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el ciclo, coordinado por la narradora onubense Irene Reina, se desarrolla en tres enclaves del centro de la capital. La primera cita arranca en la sede de la Fundación Cajasol El Comercial en Huelva, situada en la calle Jesús Nazareno, 12, mientras que las dos siguientes se trasladan a la plaza de los Capellanes, en el entorno del Santuario de la Cinta, y a la plaza de San Pedro.

Cada función incorpora una breve contextualización divulgativa del lugar que la acoge, de modo que la arquitectura y la memoria urbana operan como parte del propio relato escénico.

La programación se articula en torno a tres piezas de sesenta minutos en las que la voz se acompaña de instrumentos en directo. El 9 de junio en El Comercial se abre el ciclo con 'Palabras de Miguel', un espectáculo poético-musical en homenaje a Miguel Hernández que Anna Francesch y José Manuel Garzón han construido a partir de la correspondencia mantenida entre el poeta y su esposa, Josefina Manresa.

Anécdotas, poemas, canciones y fragmentos de las cartas se van desgranando al ritmo del piano, en un recorrido que repasa cuatro etapas de la vida del autor y que lo retrata desde su faceta de novio, marido y padre.

El 17 de junio, la plaza de los Capellanes acoge 'Veleta Roja', una propuesta de Aldo Méndez, Carlos Cano y Hernán Milla sostenida sobre el arte de la improvisación. El juego poético y sonoro que plantean los tres creadores genera una atmósfera íntima en la que el público asume un papel activo, ya que la palabra y la música se van construyendo sobre la marcha. La voz se eleva con el acompañamiento instrumental y, cuando palabra y sonido se trenzan, la pieza alcanza su tono más reconocible.

El ciclo se cierra el 24 de junio en la plaza de San Pedro con 'Amores Porteños', una pieza en la que la propia Irene Reina interpreta junto al guitarrista portugués Ricardo Martins un repertorio que navega entre Andalucía, Portugal y América siguiendo el rastro de las canciones que han viajado de puerto en puerto. Fados, tangos, coplas y habaneras se entrelazan con historias y personajes para hablar del amor, la ausencia, el deseo y la memoria, con las guitarras española y portuguesa como hilo conductor de un viaje en el que las fronteras se desdibujan.

Todas las funciones comenzarán a las 21,00 horas con entrada libre hasta completar aforo. Con La ciudad que cuenta, la Fundación Cajasol activa el espacio público onubense como soporte de programación cultural contemporánea, en una línea de trabajo que entiende la palabra hablada como patrimonio compartido.