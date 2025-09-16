Fundación Cajasol ofrece en Huelva hasta el cien por cien de bonificación en másteres del Instituto de Estudios

HUELVA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha ofrecido en Huelva una sesión informativa sobre su programa de ayudas para los másteres del Instituto de Estudios Cajasol, que bonifican desde el diez al cien por cien del precio de la matrícula. Los asistentes al evento han recibido un descuento adicional de 2.000 euros para el curso 25/26.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, este programa tiene el objetivo de hacer más accesible la realización de uno de los ocho "prestigiosos" Másteres de esta Escuela de Negocios. Incluye Ayudas a Estudios, Ayudas a la Excelencia y Ayudas de Estancia.

Las Ayudas a Estudios pretenden contribuir a superar los posibles impedimentos económicos de los estudiantes. La cuantía proporcionada es del 10%, 25%, 40%, 60% ,80% o cien por cien de la matrícula y contemplan criterios como el nivel de ingresos familiar y la calificación media del expediente.

Las Ayudas a la Excelencia, que bonifican directamente el cien por cien de la matrícula, buscan atraer a los alumnos con mejor rendimiento académico. Pueden optar los expedientes que superen el 8,5 de media sobre diez.

Dado que los Másteres del Instituto de Estudios Cajasol son presenciales --ubicados en Hacienda Cartuja en Tomares (Sevilla)-- con las Ayudas de Estancia la Fundación facilita el acceso a jóvenes que vivan a más de cien kilómetros de esa sede, según criterios económicos, contribuyendo a sus gastos de manutención y alojamiento.

El Instituto de Estudios Cajasol dispone en su web de un simulador de ayudas económicas proporciona información sobre la cantidad que correspondería al alumno según cumplimiento de criterios. Para beneficiarse de estas ayudas, el alumno debe haber sido admitido previamente en el programa y haber formalizado la reserva de plaza.