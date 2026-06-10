Fundación Cajasol presenta un presupuesto de 48,8 millones de euros y más de 2,1 millones de beneficiarios

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, durante su intervención en la presentación de la memoria de actividades 2025 de la entidad. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha presentado su memoria de actividades 2025, un balance que consolida a la institución en su liderazgo como uno de los principales agentes culturales, sociales y económicos de Andalucía, con un impacto que supera los 2,1 millones de beneficiarios en el ámbito cultural y alcanza cerca de un millón más en programas de emprendimiento y actividad empresarial.

El acto de presentación, celebrado en la sede de la Real Audiencia de Sevilla --un espacio emblemático que en 2025 ha conmemorado su 500 aniversario--, ha puesto de relieve la evolución de la entidad desde su origen como caja de ahorros hasta convertirse en una fundación moderna, dinámica y con vocación de servicio público, como destaca la entidad en un comunicado.

Durante 2025, la Fundación ha desarrollado una intensa actividad estructurada en torno a sus tres grandes ejes de actuación: acción social, cultura y emprendimiento, a los que se suman el impulso al deporte base y su compromiso con la sostenibilidad.

En términos económicos, la entidad ha gestionado un presupuesto total de 48,8 millones de euros, de los cuales más del 78% se han destinado directamente a actividades, "lo que evidencia su orientación hacia la generación de impacto real en la sociedad". En este sentido, la memoria "permite dibujar una radiografía completa de la actividad de la Fundación Cajasol a lo largo del año".

En acción social, educación y empleo, la entidad ha desarrollado programas de inclusión y formación que han alcanzado a más de 401.000 beneficiarios, en colaboración con entidades de toda Andalucía y con un fuerte impacto directo en los colectivos más vulnerables.

En el ámbito de la cultura, la Fundación ha impulsado más de una veintena de exposiciones que han superado los 205.000 visitantes, además de una programación estable con 1.556 eventos y grandes iniciativas como los Gozos de Diciembre, que han congregado a 255.000 participantes.

Por su parte, el área de emprendimiento ha llegado a cerca de 980.000 beneficiarios a través de programas de formación, asesoramiento y acompañamiento a jóvenes, autónomos y pymes, incluyendo espacios de networking y aceleración.

En deporte, salud y medio ambiente, más de 52.000 personas han participado en iniciativas de promoción del deporte base, hábitos saludables y sensibilización ambiental.

Este despliegue de actividad se ha sustentado en un presupuesto total de 48,8 millones de euros, de los cuales, más del 80% se ha destinado directamente a actividades, mientras que el resto se ha repartido en los capítulos de inversiones y gastos de gestión y administración, reflejando un modelo claramente orientado a la generación de valor social.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha destacado durante su intervención que "la fortaleza de la Fundación no está solo en sus cifras, sino en las personas que están detrás de cada proyecto", al tiempo que ha subrayado la vocación de cercanía de la entidad.

En esta línea, ha afirmado que la Fundación "vertebra Andalucía a través de la acción social, la cultura y el emprendimiento", consolidándose como una institución de referencia en la comunidad.

PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN CAJASOL

Pulido también ha puesto el foco en los retos de futuro, entre ellos el desarrollo del proyecto de las Reales Atarazanas, llamado a convertirse en un centro cultural de referencia internacional, así como la consolidación definitiva de la actividad de la Fundación en Andalucía Oriental y Madrid, fortaleciendo alianzas con instituciones culturales y académicas de primer nivel.

"La Fundación Cajasol es un músculo situado en el corazón de Andalucía, que late con cada proyecto, con cada alianza y con cada persona", ha señalado el presidente, quien ha reivindicado el papel de la institución como motor de progreso y cohesión social.

Con estos resultados, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con el desarrollo social, cultural y económico de Andalucía, manteniendo su lema 'Siempre contigo' como reflejo de una actividad que pone a las personas en el centro de su acción.