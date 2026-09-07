La Fundación Cajasol recibe al Cajasol Ángel Ximénez Balonmano Puente Genil antes de iniciar la temporada

Recibimiento al Cajasol Ángel Ximénez Balonmano Puente Genil en la sede de la Fundación Cajasol. - FUNDACIÓN CAJASOL

CÓRDOBA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba ha acogido este lunes el recibimiento oficial al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil con motivo del inminente comienzo de la temporada 2026-2027 de la Liga Asobal, en un acto que ha reunido a representantes institucionales, directivos, cuerpo técnico y jugadores del conjunto pontanés.

Según ha informado la fundación en una nota, el encuentro ha contado con la participación del presidente de la entidad, Antonio Pulido; el presidente del club, Mariano Jiménez; el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, y el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, quienes han querido mostrar su respaldo al proyecto deportivo que representa al municipio cordobés en la máxima categoría del balonmano nacional.

Además, el inicio de la temporada tendrá un componente especialmente simbólico para la Fundación Cajasol, ya que el primer encuentro de la Liga Asobal enfrentará al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil con el Cajasol Sevilla Balonmano, en un derbi andaluz que reunirá a los dos equipos patrocinados por la entidad.

Se trata de un duelo que pondrá frente a frente a dos de los proyectos más representativos del balonmano andaluz y que ejemplifica la apuesta de la fundación por el fortalecimiento de este deporte en nuestra comunidad, tanto en la élite competitiva como en el desarrollo de estructuras deportivas sólidas y de futuro.

Durante su intervención, Pulido ha puesto en valor la estrecha colaboración que mantienen la Fundación y la entidad deportiva, una alianza que, según ha destacado, "trasciende el ámbito del patrocinio para convertirse en un compromiso con el deporte, los valores y el territorio".

Pulido ha resaltado también la trayectoria del Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, al que ha definido como uno de los proyectos deportivos "más sólidos de Andalucía, consolidado desde hace más de una década en la élite del balonmano español gracias a una gestión ejemplar, al respaldo de su afición y a una identidad profundamente ligada a su municipio".

Por su parte, el presidente del club, Mariano Jiménez, ha agradecido el apoyo recibido por parte de la entidad, recalcando que "la Fundación Cajasol es importantísima para nosotros y con este convenio marcamos un antes y un después. Con él seguimos promocionando el balonmano entre la juventud". Además, ha recalcado la importancia de seguir fortaleciendo un proyecto deportivo que se ha convertido en referente dentro y fuera de Andalucía.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha puesto de manifiesto el compromiso que la fundación mantiene con la provincia. "Quiero dar mucho cariño y reconocimiento al compromiso con el territorio de Córdoba, porque esta es una relación real y que se palpa día a día", ha expresado durante su intervención.

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha reconocecido la contribución de la fundación al desarrollo y la proyección del municipio a través del deporte, por lo que ha agradecido su apoyo al proyecto, ya que gracias a él "se promociona nuestra tierra con jugadores de referencia en la élite internacional del balonmano".

El acto ha servido también para poner de manifiesto el compromiso de la Fundación Cajasol con el impulso del balonmano andaluz, una disciplina a la que la entidad presta apoyo desde diferentes ámbitos, tanto en la máxima competición nacional como en el deporte base. En este sentido, se ha destacado el buen momento que vive el balonmano en Andalucía y la importancia de seguir fortaleciendo proyectos capaces de competir al más alto nivel y generar referentes para las nuevas generaciones de deportistas.

Con este recibimiento institucional, la Fundación Cajasol ha querido trasladar sus mejores deseos al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil ante el comienzo de una nueva temporada, reafirmando su voluntad de seguir acompañando al club en un camino marcado por la ambición, el esfuerzo y el compromiso con los valores que representa el deporte.