La Fundación Cajasol y el Sporting Club de Huelva renuevan su alianza para la próxima temporada

Firma del convenio de colaboración entre la Fundación Cajasol y el C.D. Sporting Club de Huelva. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol y el C.D. Sporting Club de Huelva han renovado su convenio de colaboración para la temporada 2026/2027, consolidando una alianza que refleja el compromiso de ambas entidades con el desarrollo del deporte, la promoción de la igualdad y el fortalecimiento del fútbol femenino en Andalucía.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y la presidenta del club onubense, Manuela Romero, dando continuidad a un proyecto conjunto "que trasciende el ámbito deportivo y que apuesta por los valores de esfuerzo, trabajo en equipo, superación e inclusión que representa el deporte", ha indicado la fundación en una nota.

El equipo volverá a competir bajo la denominación de Fundación Cajasol Sporting de Huelva, consolidando el vínculo entre ambas entidades y "reforzando una colaboración que se ha convertido en una referencia dentro del deporte femenino andaluz", han subrayado.

Durante la firma del convenio, Antonio Pulido ha destacado que "para la Fundación Cajasol es una satisfacción continuar respaldando el proyecto del Sporting Club de Huelva, una entidad histórica del fútbol femenino español que comparte nuestra visión del deporte como herramienta de formación, crecimiento personal y transformación social".

Por su parte, Manuela Romero ha agradecido el apoyo de la Fundación Cajasol y señaló que la renovación de este acuerdo "supone un importante respaldo para la estabilidad y el crecimiento del club". "Compartimos una misma visión sobre el papel del deporte en la sociedad y sobre la necesidad de seguir impulsando referentes femeninos para las nuevas generaciones", ha añadido.

Con esta colaboración, Fundación Cajasol reafirma su "apuesta" por el deporte "como vehículo de educación, integración y cohesión social", al tiempo que fortalece su "compromiso" con "el impulso del deporte femenino" y "con aquellas iniciativas que contribuyen al desarrollo social y deportivo de Andalucía" y destaca "el respaldo de una institución comprometida con el talento, la igualdad de oportunidades y la generación de impacto positivo en la sociedad andaluza".