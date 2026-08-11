Piélagos cerrará el acceso de vehículos a la costa de Liencres y a La Picota desde Mortera y Boo

Piélagos cerrará accesos a la playa de Liencres y a La Picota antes del eclipse solar - AYUNTAMIENTO

PIÉLAGOS, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Piélagos cerrará este miércoles, 12 de agosto, en las horas previas al eclipse solar, la entrada de vehículos a la costa de Liencres así como al Monte de La Picota desde las localidades de Mortera y Boo.

El cierre será entre las 16.00 y las 20.30 horas y el objetivo es garantizar la seguridad de vecinos y la actuación de servicios esenciales y de emergencias si fuera necesario.

Así, serán los únicos vehículos que podrán acceder en esa franja horaria en la carretera autonómica CA-231 en las entradas del tramo comprendido entre el Parque Natural de las dunas y el Hospital de Liencres así como el acceso interior al Barrio de La Arnía.

Ambas medidas forman parte del operativo especial organizado con motivo del fenómeno astronómico por el Consistorio, que ha indicado que todas las carreteras de acceso a la costa situadas en la margen izquierda, en dirección Liencres-Santander, de la CA-231 (Puente Arce-Liencres- Corbán) permanecerán cerradas al tráfico para entrar, pero sí se permitirá la salida de vehículos de 16.00 a 20.30 horas.

Además, en ese horario los accesos a La Picota quedarán cerrados al paso de automóviles desde Mortera. La medida afectará a las seis entradas que hay en el lado izquierdo de la CA-303 (Mompía-Liencres), en dirección Mortera-Liencres: el Palacio de los Condes de Mortera; Nuevo Parque; el Cementerio; la Iglesia; la Residencia Los Robles y Campolagua.

El Ayuntamiento de Piélagos también restringirá el tráfico de vehículos en los accesos a La Picota desde Boo, en la misma franja horaria. En concreto, desde la Urbanización La Joya del Pas, por el Barrio El Pozo y desde la carretera a mano derecha en la CA-304 (El Ramo-Boo de Piélagos), en dirección Mompía-Boo.

El alcalde, Carlos Caramés, ha explicado en un comunicado que el objetivo del operativo es "velar por la seguridad de los vecinos en todo momento", ante la previsible llegada "masiva" de visitantes a Piélagos atraídos por este fenómeno y para garantizar la prestación de servicios de emergencia y el paso de bomberos o ambulancias.

El dispositivo se ha organizado junto a la Policía Local y en colaboración con el Gobierno de Cantabria y la Guardia Civil. Está integrado por más de medio centenar de efectivos, ya que además de trece agentes municipales habrá personal de obras, seguridad privada y colaboradores/voluntarios.