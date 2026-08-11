Herida grave la alcaldesa de Bezana tras un accidente de tráfico en la A-67

Archivo - La alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez. - PP - Archivo

SANTANDER, 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez (PP), ha resultado herida grave este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en la autovía A-67, a la altura de Bezana.

La regidora tiene una vértebra cervical rota y desplazada, y está siendo intervenida quirúrgicamente en la mañana de este martes en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander.

El accidente tuvo lugar este lunes, sobre las 10.00 horas, cuando la alcaldesa, que se encontraba en la parte trasera del vehículo, regresaba de una reunión sobre el eclipse con otros municipios en Santander.

El coche en el que viajaba la regidora se quedó parado en la carretera tras sufrir un fallo y fue investido por detrás por una furgoneta de reparto.

Al volante y de copiloto se encontraban el jefe de la Policía de Bezana y una técnico municipal, que han sufrido diversas contusiones, si bien la peor parte se la ha llevado la alcaldesa, han informado fuentes municipales a Europa Press.