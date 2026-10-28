Fundación Cajasol traslada su consternación por el accidente ferroviario y suspende las actividades programadas

Fundación Cajasol traslada su consternación por el accidente ferroviario en Toledo y suspende las actividades programadas. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha trasladado su más profunda consternación por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), en la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla.

En señal de duelo y solidaridad con las víctimas, sus familias y todas las personas afectadas, "hemos decidido suspender las actividades programadas para este miércoles y para el jueves en nuestras sedes de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y Jerez",ha informado Fundación Cajasol en un comunicado.

De esta manera, ha indicado que "nos unimos al dolor de quienes están sufriendo las consecuencias de este terrible suceso y enviamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de las víctimas, así como nuestro apoyo y deseos de pronta recuperación a las personas heridas".

Por último, Fudación Cajasol ha señalado que informará próximamente de las nuevas fechas de celebración de las actividades aplazadas.