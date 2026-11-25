Archivo - Imagen de recurso de una joven en una sala de lectura - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El certamen de fomento de la lectura y la escritura creativa 'Mi libro preferido' regresa un curso más para convertir los libros en una "experiencia de reflexión, aprendizaje y crecimiento personal" entre la juventud de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Convocado por la Fundación José Manuel Lara y la Fundación Cajasol, el concurso celebra su XIV edición estrenando logotipo e identidad visual y presentando como gran novedad la ampliación de la convocatoria al alumnado de Bachillerato, que podrá participar junto a los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de centros públicos, concertados y privados.

Con esta incorporación y una imagen renovada, la iniciativa refuerza su compromiso de acompañar a los estudiantes en el fomento de la lectura, animándolos a compartir qué les ha aportado su lectura favorita, qué enseñanzas les transmite y cómo influye en su vida cotidiana, detalla Cajasol en un comunicado.

El plazo de recepción de trabajos permanecerá abierto hasta 5 de abril de 2027, tramitándose los envíos a través de los docentes en la web 'milibropreferido.es'.

DOS MODALIDADES DE CREACIÓN

El certamen mantiene sus dos formatos de participación, estableciendo como requisito indispensable la autoría genuina del alumnado y prohibiendo de forma expresa el uso total o parcial de inteligencia artificial. Por un lado, la modalidad textual consiste en la redacción de un comentario o reflexión original sobre un libro leído, pudiendo cada centro educativo seleccionar y enviar hasta un máximo de cinco trabajos por cada clase de cada curso.

Por otro lado, la modalidad de pódcast está dirigida a trabajos individuales o en parejas y permite presentar un archivo multimedia de audio en castellano. En esta categoría, los participantes pueden emplear distintos recursos narrativos y expresivos a través de formatos como el reportaje, la entrevista, la ficción sonora o el debate sobre una obra literaria.

En la modalidad textual, un jurado especializado seleccionará ocho trabajos finalistas divididos en dos categorías: la Categoría Promesa (cuatro premios para alumnado de 1º, 2º y 3º de ESO) y la Categoría Referente (cuatro premios para estudiantes de 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato).

Cada uno de estos ocho jóvenes finalistas recibirá un ordenador portátil, un libro dedicado por un autor o autora del Grupo Planeta y una tarjeta regalo de Casa del Libro. Además, tanto el profesorado que haya dirigido los trabajos, como sus respectivos centros educativos, serán reconocidos con tarjetas de Casa del Libro.

Entre esos ocho relatos finalistas, el jurado elegirá a los tres ganadores finales de la XIV edición, quienes obtendrán una beca de estancia para asistir a la Escuela de Escritoras y Escritores 2027, organizada por el Centro Andaluz de las Letras en Mollina (Málaga), donde convivirán y participarán en talleres intensivos de narrativa y poesía junto a otros jóvenes talentos literarios.

Por su parte, en la modalidad de podcast, se premiarán con dispositivos electrónicos de audio y sonido de la marca JBL a los dos mejores trabajos, mientras que los docentes responsables recibirán una tarjeta regalo de Casa del Libro.

El fallo del jurado se dará a conocer en el tercer trimestre del curso 2026-2027 y los galardones se entregarán en una gran gala que se celebrará en junio de 2027 en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, con gastos de desplazamiento cubiertos para los premiados y sus docentes. Las bases completas y las guías de apoyo para el profesorado ya pueden consultarse en 'milibropreferido.es'.