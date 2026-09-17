El Hospital Reina Sofía de Córdoba y la Fundación Cajasol celebran 50 años de ciencia, salud y vida

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y la Fundación Cajasol organizan, junto al Instituto Maimonides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), el ciclo de conferencias 'Cómo hemos cambiado. 50 años de ciencia, salud y vida' - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y la Fundación Cajasol organizan, junto al Instituto Maimonides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic), el ciclo de conferencias 'Cómo hemos cambiado. 50 años de ciencia, salud y vida', una iniciativa de educación sanitaria que se desarrollará durante los meses de septiembre, octubre y noviembre y que forma parte de las acciones sociales programadas con motivo del 50 aniversario del complejo sanitario, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Según ha informado la Junta en un comunicado, el ciclo nace con el objetivo de "aproximar información sanitaria rigurosa y con base científica a la ciudadanía de una manera cercana". Se centra en algunos de los temas de salud que más preocupan actualmente, como la alimentación, salud mental y cáncer de mama.

Cada una de las charlas "permitirá resolver dudas, desmontar falsas creencias y conocer cómo han evolucionado la prevención, el diagnóstico y los tratamientos durante las últimas cinco décadas".

Las tres sesiones se celebrarán en la sede de la Fundación Cajasol en Córdoba, en Ronda de los Tejares, y compartirán un formato dinámico y participativo, según ha detallado la Junta, que ha agregado que cada encuentro comenzará mirando al pasado para recordar cómo se abordaba hace 50 años el problema de salud que protagonice la jornada.

A continuación, una conferencia divulgativa repasará los principales avances y retos actuales y, finalmente, una mesa de debate permitirá abordar las dudas más frecuentes y abrir la conversación a la participación del público.

La primera cita tendrá lugar el 23 de septiembre, a las 19,00 horas, y estará dedicada a la alimentación. Bajo el título 'Comer bien en tiempos de bulos', el encuentro partirá de una pregunta especialmente presente en la sociedad actual: ¿por qué, si disponemos de más información que nunca sobre nutrición, siguen aumentando problemas como la obesidad y otras enfermedades relacionadas con la alimentación?

La sesión permitirá comparar cómo se comía hace décadas con los hábitos actuales y analizar patologías como la obesidad y la diabetes, los daños del consumo de alimentos ultraprocesados, la dieta mediterránea, las dietas de moda poco saludables, la influencia de las redes sociales y los nuevos tratamientos. También se desmontarán algunos de los mitos más extendidos sobre alimentación y se ofrecerán claves basadas en la evidencia científica.

El segundo encuentro se celebrará el 22 de octubre, a las 19,00 horas, bajo el título 'Cuidar la mente en tiempos de incertidumbre'. La sesión analizará el profundo cambio experimentado en la manera de entender y atender la salud mental durante los últimos años, "desde una realidad que apenas se nombraba hasta convertirse en una cuestión prioritaria desde el punto de vista sanitario y social", ha explicado la Junta.

El estigma, los nuevos tratamientos, la prevención y detección precoz, la salud mental en las diferentes etapas de la vida o la influencia de las redes sociales sobre el bienestar emocional serán algunos de los asuntos a tratar.

El ciclo finalizará el 5 de noviembre, a las 19,00 horas, con el título 'Del diagnóstico a la medicina personalizada', una sesión dedicada al cáncer de mama como ejemplo de la transformación que ha experimentado la medicina en los últimos tiempos.

El encuentro repasará el camino recorrido desde una época en la que el cáncer era prácticamente un tabú hasta la situación actual, marcada por los programas de detección precoz, los avances en cirugía y oncología, la investigación, los tratamientos personalizados y la incorporación de nuevas herramientas como la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico.

La jornada abordará cuestiones relacionadas con la prevención, el cribado, los tratamientos actuales, la calidad de vida y la supervivencia y permitirá aclarar algunos de los falsos mitos asociados a esta enfermedad.

Con este ciclo, el Hospital Reina Sofía ha destacado que "refuerza una de las líneas sociales de su 50 aniversario, orientada a compartir con la ciudadanía el conocimiento generado durante cinco décadas y contribuir a mejorar la cultura sanitaria de la población".

La iniciativa recupera además "el espíritu de colaboración desarrollado en los últimos años entre el hospital y la Fundación Cajasol para acercar la educación en salud a la sociedad cordobesa", ha concluido.