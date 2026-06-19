El Instituto de Estudios Cajasol clausura su trigésimo novena promoción con la presencia de casi 500 personas

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, junto a los alumnos más destacados en el acto de Clausura de su Curso Académico 2025/2026 del Instituto de Estudios Cajasol. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Cajasol ha celebrado el acto de Clausura de su Curso Académico 2025/2026 con la presencia de casi 500 personas, incluyendo a los alumnos titulados en los diferentes Másteres acompañados de sus familias, los directores de los programas, los miembros del claustro académico y representantes de las empresas colaboradoras del Instituto. Este año el evento marca el cierre de la 39º promoción de la Escuela de Negocios, "referente en la formación superior y el desarrollo profesional en Andalucía desde su creación", que celebra casi cuatro décadas de compromiso con el talento y el tejido empresarial.

Según ha informado la entidad en una nota, el acto, presentado por la periodista de Canal Sur Victoria Romero, ha contado con la intervención del prestigioso escritor y economista Fernando Trías de Bes, quien ha querido ofrecer una ponencia inspiracional a los 120 alumnos que han finalizado los Másteres, vertebrada por consejos concretos basados en su propia trayectoria profesional.

Trías ha narrado cómo, tras conseguir la primera cuenta de su empresa para hacer un plan comercial para vender tumbas, aprendió a "no dejar pasar ni una oportunidad". La diversificación del riesgo en la vida profesional, política que hizo que su empresa no sólo no se viese afectada por la crisis, sino que llegase a crecer un 5%, ha sido otra enseñanza que ha compartido con los jóvenes titulados.

Después llegó su trayectoria como escritor, que comenzó con su primer libro junto a Alex Rovira, "La buena suerte", reconociendo que "fue tanto el éxito que al escribir mi segundo libro colapsé, me bloqueé. Pero le dí la vuelta y me dije que después del éxito, era libre. Escribí otro libro pensando que no sería tan exitoso, que me iban a dejar de publicar, y llevo más de 30 libros editados".

Tras esta experiencia, ha aconsejado a los jóvenes oyentes "trazar una línea, una trayectoria recta, y sobre todo preguntarse "¿Dónde estaré dentro de 5 años?". Para concluir, el economista ha querido dar "tres mensajes. Trabajo, trabajo y trabajo. Todo es consecuencia del trabajo".

A continuación, el evento ha incluido una entrevista al presidente de la Fundación Cajasol y del Instituto de Estudios Cajasol, Antonio Pulido, quien ha querido compartir con los jóvenes algunas reflexiones del empresario Carlos Slim, alentando "al optimismo, a vivir sin miedo y sin culpa, la autoaceptación y el valor de aprender de los problemas".

Pulido ha apoyado especialmente la idea de combatir la pobreza y la marginación "por razones morales y de justicia social pero para mejorar el nivel socioeconómico de la población. La mejor inversión es combatir la pobreza. Debemos dejar un país mejor a nuestros hijos y mejores hijos a nuestro país", ha añadido.

De cara al mercado laboral, el presidente del Instituto de Estudios Cajasol ha destacado la importante vinculación de la Escuela con el tejido empresarial del entorno, señalando que los datos de inserción laboral de la entidad demuestran que la mayoría de alumnos que ahora acaban su formación se emplazarán en las mismas empresas en las que realizarán las prácticas a través del sistema de prácticas del Instituto, que cuenta con la implicación de más de 300 relevantes empresas.

Por último Pulido ha querido trasladar a los oyentes que inician su andadura profesional que "el conocimiento es condición necesaria, pero hay acompañarlo de otras cualidades como iniciativa, liderazgo, lealtad al grupo valores humanos".

La ceremonia ha estado respaldada por la dirección académica del Instituto, integrada por prestigiosos representantes de la empresa y administración andaluzas, quienes han entregado los diplomas acreditativos a los alumnos.

Los másteres están dirigidos por Luis Esteban Grifoll (director del Máster en Gestión y Analítica Avanzada de Datos, Big Data e IA); Jaime Roldán Pérez (Marketing e inteligencia Artificial); Juan María Jiménez Jiménez (Derecho Administrativo y Derecho Público Económico); Alejandro Marchena Blanco (Logística Global y Dirección de Negocios Internacionales); Alfonso Martínez Escribano y Marta Cámara López (Dirección de Talento y Recursos Humanos); Alberto de Leopoldo Rodado (Finanzas); Ricardo Astorga Morano (Asesoría Jurídica de Empresas; y Juan Antonio Moreno Quirós (Asesoría Fiscal). Para finalizar, Antonio Pulido ha realizado un especial reconocimiento a los alumnos más destacados de cada Máster, y ha procedido a clausurar el curso 25/26.