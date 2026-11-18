Jornada 'Bienestar digital y tecnología' para escolares y mayores de Huelva. - GRUPO AZAHARA

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La V Jornada de Innovación y Salud de Huelva ha reunido este miércoles a escolares, colectivos de personas mayores y profesionales para reflexionar y ofrecer pautas sobre un uso responsable de la tecnología y las redes sociales, así como para acercar herramientas digitales que mejoren la calidad de vida y la autonomía personal.

Organizado por Grupo Azahara y la Fundación Cajasol bajo el lema 'Bienestar digital y tecnología', el encuentro se ha estructurado en dos sesiones --una matinal dirigida a estudiantes y otra vespertina orientada a mayores y público general-- con la participación de especialistas en psicología, enfermería, innovación sanitaria y servicios sociales, según ha indicado la organización en una nota.

Durante la inauguración, el delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Huelva, Juan Carlos Duarte, ha subrayado las posibilidades de las herramientas digitales para facilitar la relación entre los ciudadanos y el sistema sanitario, y ha defendido que la investigación y la innovación "son fundamentales para mejorar la calidad de vida y transformar económica y socialmente Andalucía".

Asimismo, Duarte ha recordado que la provincia cuenta con más de 220 ensayos clínicos activos en la sanidad pública y avanza en la puesta en marcha de una Unidad de Investigación Clínica en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, con una inversión de 3,7 millones de euros. El delegado ha situado la detección precoz, la investigación y la modernización tecnológica, incluida la inteligencia artificial, como "pilares" de la política sanitaria andaluza.

Por su parte, la concejal de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, ha incidido en la necesidad de acompañar la transformación digital con formación y sensibilización para "educar tanto a jóvenes como a mayores en un uso consciente y responsable de las nuevas tecnologías".

En la misma línea, la diputada provincial de Salud y Familias, María del Mar Martín, ha valorado el trabajo para reducir la brecha tecnológica y ha advertido de la importancia de enseñar a los menores a controlar su relación con las pantallas "en lugar de dejar que los algoritmos condicionen sus decisiones", priorizando la prevención del ciberacoso y la protección de la salud mental.

La delegada de la Fundación Cajasol en Huelva, Matilde Valdivia, ha destacado la consolidación de esta cita tras cinco ediciones y ha abogado por que la innovación y la salud avancen juntas "fomentando el pensamiento crítico de los menores ante los algoritmos y acercando a los adultos herramientas útiles como Salud Responde y la teleasistencia".

SESIONES PARA ESCOLARES Y MAYORES

La sesión matinal, titulada 'Creciendo conectados', ha contado con la participación de 75 alumnos de quinto de Primaria del colegio SAFA Funcadia, en colaboración con el Programa Astarté 'Comunidades educativas saludables' de la Universidad de Huelva (UHU).

En este bloque, la psicóloga y coordinadora del Equipo de Orientación Educativa (EOE) Huelva Sur, Ester Valverde, ha analizado la influencia de las redes sociales en las emociones de los jóvenes bajo la premisa de que su vida "no la pueden controlar los likes".

Posteriormente, los profesores de la Facultad de Enfermería de la UHU Andrés Arana y José Miguel Robles han abordado, respectivamente, el autocuidado digital desde la infancia y las aplicaciones positivas de la inteligencia artificial en la salud, como en la administración de medicamentos.

Por la tarde, bajo el título 'Salud digital sin barreras', la jornada ha tenido un enfoque práctico dirigido a asociaciones de mayores y vecinales --como la Asociación de Mayores Telefónica, Andariego Huelva, Rüsselheim de Huelva, la Federación Onuba 2025 o AFA Huelva--.

Los asistentes han participado en talleres para aprender a utilizar la aplicación 'Salud Responde' y han conocido el funcionamiento del servicio de teleasistencia 'Botón Rojo', presentado por el responsable del Centro de Atención de Llamadas de Sevilla, Ángel Lagier.