José Quintanilla gana el XIII Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler

La obra '04#Giberny', de José Quintanilla, ganadora del premio Pilar Citoler. - UCO

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jurado del XIII Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, convocado por la Universidad de Córdoba (UCO) en colaboración con la Fundación Cajasol, ha otorgado por mayoría el galardón a José Quintanilla por su obra '04#Giberny', destacando su "sobresaliente calidad artística y su sólida inserción en el discurso de la fotografía contemporánea".

Tal y como ha indicado la UCO en una nota, el fallo se adoptó en reunión telemática celebrada el 26 de enero de 2026, conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria. El jurado ha estado presidido por Pilar Citoler y ha contado con la participación de Luis González, ganador de la anterior edición; Cecilia Paredes, fotógrafa; Alejandro Castellote, comisario independiente; Mónica Carabias, directora del Centro Nacional de Fotografía, y José Gálvez, presidente de Afoco. Además, ha actuado como secretaria Cristina Elena Coca, coordinadora del premio y directora del Servicio de Cultura de la UCO.

El premio está dotado con 15.000 euros, así como la realización de una exposición individual y la edición de una monografía dentro de la colección 'El Ojo que ves'.

Según el acta del jurado, la obra ganadora propone "una investigación sobre el paisaje y el color que se desvincula de la duplicación de la realidad y apuesta por subrayar la subjetividad de la percepción, desarticulando el espectro cromático de la fotografía analógica y emulando técnicas de estampación propias de las artes gráficas".

El jurado subraya, además, que este enfoque da lugar a "un sincretismo visual de gran potencia sensorial, con referencias contemporáneas a la poética de los impresionistas".

En esta XIII edición han sido seleccionados 15 fotógrafos de entre más de medio centenar de propuestas nacionales e internacionales presentadas, cuyas obras formarán parte de la exposición colectiva asociada al premio. Junto a la obra ganadora, el jurado ha destacado trabajos de autores seleccionados como Antonio Guerra Casquero, Martin Weber, Carma Casulá, Gloria Oyarzabal, Ana Belén Amado Pazos, Estela de Castro, Roberto Aguirrezabala, Tete Álvarez, Miguel Calderón, Samuel Nácar, Juan Baraja o Verónica Domingo Alonso y Paola Bragado.

El Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler se ha consolidado como una de las convocatorias de referencia en el ámbito de la creación fotográfica contemporánea, reforzando el compromiso de la Universidad de Córdoba con el apoyo a la cultura, la creación artística y la proyección internacional de la fotografía, siempre con la colaboración de la Fundación Cajasol.

JOSÉ QUINTANILLA

José Quintanilla (Yecla, Murcia, 1963) es un fotógrafo cuya práctica se centra en la investigación visual del paisaje y en los procesos materiales de la imagen fotográfica. Su trabajo explora las posibilidades expresivas del color y de la fotografía analógica desde una perspectiva experimental, cuestionando los límites entre representación y percepción. A través de un lenguaje formal propio, su obra dialoga con la tradición pictórica y con los debates contemporáneos en torno a la imagen, el territorio y la experiencia sensorial.

Después de abandonar la Escuela de Arquitectura Técnica, realiza estudios de Dirección de Arte en el CEV de Madrid. Durante más de 20 años trabaja para clientes como Philips, Citibank, Amnistía Internacional, Total, Laboratorios Vichy, etc., desarrollando una amplia experiencia en fotografía, edición de imagen e impresión digital.

De formación autodidacta como fotógrafo, ha asistido a numerosos talleres con Fernando Puche, Rosa Vázquez, David Jiménez, Bleda y Rosa, Luis González Palma, etc. También desarrolla una importante actividad docente impartiendo cursos y talleres en festivales y escuelas de fotografía como EFTI y La Máquina.

Actualmente dirige el Taller Digigráfico en Madrid, laboratorio digital especializado en obra de autor, certificado por Hahnemuhle, Canson y Epson.