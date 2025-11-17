Más de 300 actividades culturales, infantiles y solidarias en 'Los Gozos de Diciembre' de la Fundación Cajasol

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha presentado este lunes la programación de la nueva edición de 'Gozos de Diciembre'. La agenda incluye este año más de 300 actividades en las sedes de Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba y Jerez, que se desarrollarán desde finales de noviembre hasta el Día de Reyes, entre ellas exposiciones, talleres, cuentacuentos, conciertos, musicales y espectáculos para toda la familia.

Según una nota remitida por la entidad, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, que ha destacado que esta iniciativa se han convertido en una "tradición que muchas familias andaluzas han hecho suya". Asimismo ha puesto en valor el "esfuerzo de la Fundación por llegar a todos los rincones". "La Navidad, en esa etapa de la vida, deja una huella que perdura, y queremos que lo que vivan aquí lo recuerden siempre con cariño", ha afirmado.

En el acto de presentación han participado el belenista Luis Miguel Garduño, autor del Belén de este año en la sede de Sevilla; Carolina Bayo, en representación de Engranajes Culturales, entidad que colabora activamente en el desarrollo de actividades familiares; el compositor y productor Manuel Marvizón, alma del disco y concierto "Así canta nuestra tierra en Navidad"; Gabriel Ferreras, comisario de la muestra "Nativitas Domini" en Jerez; Jesús Tenorio, director de Beon, y la cantaora La Macanita.

Luis Garduño ha explicado que el Belén podrá visitarse desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero en el patio principal de la sede, sobre una superficie de unos 240 metros cuadrados, con un recorrido en forma de "U" que permitirá contemplar con detalle las más de 200 figuras de la colección de la Fundación.

Por su parte, Manuel Marvizón ha adelantado detalles del concierto que reunirá a grandes voces del panorama flamenco y andaluz en el Teatro de la Maestranza a beneficio de la Fundación Alalá, del que ya se han agotado todas las localidades y que, como en años anteriores, será emitido por Canal Sur Televisión.

UNA AGENDA LLENA DE ACTIVIDADES

En Sevilla, destacan los conciertos de Rebeca Rods y el Black Light Gospel Choir, que inauguran el ciclo el 5 de diciembre con 'Gospel Christmas', La Macanita, con su recital 'Con sabor a plazuela' el 9 de diciembre, y Davinia Jaén y Lidia Hernández, con el concierto benéfico "Coplillas de Aguardiente", programado para los días 10 y 16 de diciembre a beneficio de la Hermandad del Rocío de la Macarena. El 15 de diciembre, el Teatro de la Maestranza acogerá una nueva edición de 'Así canta nuestra tierra en Navidad', bajo la dirección de Manuel Marvizón, cuyas entradas ya se han agotado.

El día 16 de diciembre tendrá lugar un showcase exclusivo con Mafalda Cardenal, en colaboración con Europa FM y con entrada libre. El 17 será el turno del concierto del Coro de la Hermandad del Rocío de Sevilla, mientras que el 19 se celebrará el tradicional Concierto de Navidad de Juventudes Musicales, y el 20, el Concierto Extraordinario de Navidad del Internationale A.D.E. Trío, con acceso gratuito. El 22 de diciembre llegará la música antigua con Artefactum y su recital "Música ad Navitatis Tempus". El 28 de diciembre, O Sister! presentará su homenaje navideño 'Have Yourself a Merry Little Christmas', y el 2 de enero, Juventudes Musicales ofrecerá su Concierto de Año Nuevo.

El programa se completa con musicales familiares como 'El Mago de Oz', 'El libro de la selva', 'Popeye', 'Lilo & Stitch (Ohana)' o el espectáculo 'YEE HAW' de música, clown y malabares. También habrá teatro infantil, magia con Magic Peter, Xuxo Ruiz y Alexis Melgar, además de cuentacuentos y talleres creativos de cocina navideña, lettering, cómic, origami, estampación textil o escape rooms navideños. Todo ello pensado para disfrutar en familia y fomentar la creatividad, los valores y el aprendizaje desde el juego.

ACTIVIDADES EN CÁDIZ, CÓRDOBA, HUELVA Y JEREZ

Además de los belenes que instala en cada una de sus sedes, la Fundación Cajasol, como ya hizo el año pasado, colabora en otros, como el del Parlamento de Andalucía, en el que la Asociación de Belenistas de Sevilla recreará un cortijo andaluz del siglo XX con escenas costumbristas típicas de la Nochebuena, o el Belén del Callejón de los Bolos en Jerez.

Entre las exposiciones destaca 'Jugar y soñar. Historia del juguete español (1880-1980)', que podrá visitarse en la sede de Sevilla con piezas procedentes de la colección Quiroga-Monte, reflejando un siglo de historia social y cultural a través del juego. En Jerez, la muestra 'Nativitas Domini' mostrará el patrimonio artístico y devocional navideño de la ciudad, con obras cedidas por hermandades, instituciones religiosas, el Ayuntamiento y coleccionistas particulares.

Como novedad, esta edición incorpora experiencias inmersivas con tecnología de vanguardia, desarrolladas por Beon. En la Sala Murillo, 'Los Guardianes de Fantasia. La historia interminable' permite al visitante adentrarse en un universo literario gracias a seis activaciones interactivas con inteligencia artificial y gafas de realidad virtual. En la Sala Vanguardia, 'Los Portales Reales' ofrece a los más pequeños la posibilidad de hablar en directo con los Reyes Magos gracias a un sistema inmersivo que combina magia y tecnología.

La Fundación Cajasol refuerza también su apuesta por acercar la cultura y la Navidad a espacios públicos. En Córdoba, el Quiosco Joven del Paseo de la Victoria acogerá zambombas flamencas, espectáculos como 'Jingle Bells Rock' y sesiones de magia para todos los públicos. En Huelva, las actividades se concentrarán en la zona peatonal de El Comercial, con talleres, actuaciones y programación familiar. Para los más pequeños, se vuelve a organizar el Campamento de Navidad, del 22 de diciembre al 7 de enero, como alternativa educativa y de ocio durante las vacaciones escolares.

Las entradas para todos los espectáculos y actividades de pago estarán disponibles a partir de las 18.00 horas de hoy, lunes 17 de noviembre, tanto en la taquilla de la sede de Sevilla (c/ Álvarez Quintero, s/n) como en la página web oficial: www.fundacioncajasol.com