Más de 50.000 visitantes al cierre de la exposición sobre Cayetano González de la Fundación Cajasol en Sevilla

Paso de la hermandad de Pasión expuesto en el patio principal de la Fundación Cajasol durante la muestra sobre Cayetano González. - FUNDACIÓN CAJASOL

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha cerrado con un "rotundo éxito" la exposición 'Cayetano González (1896-1975). Maestro de orfebres', tras recibir cerca de 50.000 visitas desde su inauguración el pasado mes de febrero. La muestra, "considerada la primera gran retrospectiva dedicada al reconocido orfebre sevillano", se ha consolidado como el "eje vertebral" del programa 'Tramos de Cuaresma 2026', con una afluencia media cercana a las 2.000 personas diarias.

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha destacado "la extraordinaria acogida" que ha tenido una exposición que rinde homenaje a uno de los "grandes nombres" del arte sacro andaluz, "cuya obra sigue inspirando a generaciones de artistas y devotos", señala la entidad en un comunicado.

Asimismo, el presidente ha querido subrayar que "esta magnífica respuesta del público" reafirma el compromiso de la Fundación por acercar la cultura, el patrimonio y la tradición a la ciudadanía, "especialmente en un tiempo tan significativo como la Cuaresma".

Comisariada por José Roda y Antonio J. Santos, la exposición ha recorrido la "prolífica trayectoria" de Cayetano González --desde sus primeros trabajos en la década de 1920 hasta sus obras más emblemáticas-- mostrando piezas pertenecientes a hermandades como Pasión, Amargura, Silencio y Calvario, así como documentos y bocetos inéditos. Entre las piezas más destacadas figuraba el Sagrario de la parroquia de Omnium Sanctorum, presentado por primera vez al público.

El presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez de Luna, ha querido, igualmente, agradecer a la Fundación Cajasol "su compromiso con la conservación y difusión del legado devocional de nuestra Semana Santa, al impulsar una exposición que ha emocionado y enriquecido a miles de visitantes".

Tras el cierre de esta gran cita cultural, la programación de 'Tramos de Cuaresma' continúa en la sede de la Fundación Cajasol con una nueva exposición que tomará el relevo: 'Historia, arte y devoción: El patrimonio pictórico en la Hermandad de la Esperanza de Triana', una muestra "que promete seguir acercando al público la excepcional riqueza artística y espiritual de nuestras hermandades".