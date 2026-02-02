Música y literatura componen la agenda cultural de la Fundación Cajasol en Huelva

Cartel de la presentación del libro 'El descubridor de sueños' de María Coronado. - FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Huelva acoge esta semana la presentación del libro 'El descubridor de sueños', el concierto de alumnos de piano y guitarra de Lydian Road Estudios o el ciclo Música Velada.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el miércoles 4, a las 19,00 horas, la sede de la Fundación acoge la presentación del libro 'El descubridor de sueños' de María Coronado, en el transcurso de una conversación con el director de Pábilo Editorial, Joaquín Cabanillas.

Por otro lado, el jueves 5, a las 18,30 horas, la sede de la Fundación Cajasol en Huelva acoge el concierto de alumnos de piano y guitarra de Lydian Road Estudios.

Por último, el viernes 6, a las 20,00 horas, la sala el El Comercial, dentro del ciclo Música Velada, acoge el concierto 'Espejo de las Estrellas' que tendrá como protagonista la voz, arpa celta y shruti box, flauta travesera y pandero cuadrado de Desirée Martín acompañada por Juan Manuel Román al contrabajo. Ambos reinterpretarán músicas medievales y populares.