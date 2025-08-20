Las Noches en la Azotea de Fundación Cajasol en Cádiz contarán con cuatro nuevas propuestas culturales

Un concierto en las Noches de la Azotea de Fundación Cajasol en Cádiz - FUNDACIÓN CAJASOL

CÁDIZ 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha ampliado el ciclo Noches en la Azotea, que se celebra en su sede de Plaza San Antonio de Cádiz, con la incorporación de cuatro nuevas propuestas culturales entre el 28 de agosto y el 11 de septiembre.

En una nota, Fundación Cajasol ha señalado que "tras el éxito de asistencia" de las primeras citas del verano, el programa se refuerza con cuatro nuevas propuestas para cerrar esta edición con una oferta cultural "diversa, comprometida y abierta a todos los públicos".

Así, el ciclo se retoma el 28 de agosto con el espectáculo 'Verano Salvaje', de Pepe El Caja, una propuesta que mezcla humor, música flamenca y mucho ingenio. La actuación tendrá carácter solidario, ya que la entrada --con un precio simbólico de 5 euros-- irá destinada íntegramente a beneficio de la Fundación Ambulancia del Deseo, entidad que trabaja para cumplir los últimos deseos de pacientes en situación de enfermedad avanzada.

Ya en septiembre, el escenario de la azotea acogerá a nuevos artistas con estilos y trayectorias muy diversas. El 3 de septiembre, será el turno de Miguel Catumba & Spoticai, una formación que fusiona ritmos afrolatinos, flamenco y sonidos contemporáneos, creando una experiencia musical fresca, alegre y llena de matices.

El 4 de septiembre volverá a subirse al escenario Kisko Espinosa, una de las voces más personales del panorama andaluz, que ofrecerá un concierto "íntimo y cercano, cargado de emoción y con el sello inconfundible de su estilo", ha apuntado la entidad.

La programación se cerrará el 11 de septiembre con la actuación de José Mata, reconocido por su capacidad para emocionar con un repertorio que transita entre el flamenco y la canción de autor.

Excepto la función benéfica del 28 de agosto, todos los conciertos serán con entrada libre hasta completar aforo, y darán comienzo a las 21,00 horas en la azotea de la Fundación Cajasol en Cádiz, un espacio que "se ha consolidado como punto de encuentro para disfrutar la música en las noches de verano", según esta entidad.

Con esta nueva tanda de conciertos, la Fundación Cajasol reafirma su compromiso con la cultura en Andalucía, el apoyo al talento local y la creación de espacios abiertos para el disfrute de la ciudadanía en entornos patrimoniales de gran valor.