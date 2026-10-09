'Noches en Cajasol' vuelve desde este viernes con cinco conciertos de jóvenes artistas en Cádiz

Archivo - Un concierto en las Noches de la Azotea de Fundación Cajasol en Cádiz. Archivo. - FUNDACIÓN CAJASOL - Archivo

CÁDIZ 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol en Cádiz retoma la música en directo con una nueva edición del ciclo 'Noches en Cajasol', que reunirá cinco propuestas jóvenes sobre el escenario de su sede de la plaza de San Antonio, en pleno centro histórico de Cádiz.

María Patiño, Locals RB, El Arranque, Lolo Pastrana y Juls Band actuarán en este ciclo, que se desarrollará entre este viernes 9 de octubre y el 13 de noviembre, como ha indicado Fundación Cajasol en una nota.

La iniciativa nace para promover la creación musical emergente y ofrecer un espacio de difusión a artistas y bandas de la provincia, a la vez que prolonga la programación que arrancó con el ciclo Noches en la Azotea.

El telón se levantará el viernes 9 de octubre con María Patiño y su banda, que propone reinterpretar canciones conocidas desde una mirada personal, apoyada en la sensibilidad vocal y en una cuidada puesta en escena. Patiño, que empezó a cantar a los 12 años, trabaja hoy como corista y voz principal.

El 16 de octubre llegará el turno de Locals RB, banda de rock gaditana que trasladará a este escenario un directo "enérgico y cargado de personalidad". Nacida en el verano de 2024 entre amigos aficionados al surf, al patinaje y a la buena música, la forman cinco integrantes de entre 17 y 21 años.

Una semana más tarde, el 23 de octubre, subirá El Arranque, con lo que la programación seguirá reflejando la diversidad de la escena musical actual.

El mes de noviembre comenzará con Lolo Pastrana en concierto el día 6. El joven cantante y compositor gaditano fusiona el pop con influencias andaluzas y flamencas, sin perder de vista unas raíces vinculadas al Carnaval de Cádiz. Juls Band pondrá el broche final a esta edición el 13 de noviembre.

Todos los conciertos son de entrada libre hasta completar aforo y se celebran en Fundación Cajasol en Cádiz.

Con este ciclo, la entidad ha trasladado su compromiso con el impulso al talento joven y con las oportunidades para que artistas emergentes compartan su trabajo con el público gaditano.